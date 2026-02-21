Microsoft объявила о смене руководства в своём игровом подразделении: пост главы Microsoft Gaming покинул Фил Спенсер, проработавший в компании более трёх десятилетий. На смену Спенсеру приходит Аша Шарма, ранее руководившая Instacart и занимавшая посты в Meta*, а в последнее время возглавлявшая подразделение CoreAI в Microsoft.

Кадровые перестановки немедленно породили слухи о тотальной «искусственной» трансформации игровой стратегии Microsoft, особенно на фоне предыдущих экспериментов компании с ИИ — от генерации уровней для Quake II до разработки ИИ-компаньонов. Однако в своей первой внутренней служебной записке, опубликованной The Verge, Шарма поспешила успокоить сообщество, дав три ключевых обещания.

«Игры всегда будут искусством, созданным людьми с использованием самых инновационных технологий, которые мы можем предложить», — написала Шарма. Она подчеркнула, что Microsoft «не будет гнаться за краткосрочной эффективностью или наводнять нашу экосистему бездушной чепухой на основе ИИ». При этом новый глава признала, что «монетизация и ИИ» будут неизбежно развиваться и влиять на будущее, но пообещала баланс между технологическими инновациями и человеческим творчеством.

Остальные два обязательства касаются фундаментальных основ: создание «отличных игр, любимых игроками» и приоритетное развитие экосистемы Xbox.

Эксперты отмечают, что приход выходца из CoreAI действительно сигнализирует о глубокой интеграции искусственного интеллекта в игровые процессы Microsoft, однако публичные заверения Шармы призваны смягчить опасения фанатов, напуганных неудачными примерами ИИ-генерации в играх (вспомнить хотя бы провальный ИИ-уровень Quake II). Скорее всего, Microsoft будет использовать ИИ для вспомогательных задач — тестирования, процедурной генерации ассетов, улучшения поведения NPC, — но оставит ключевые творческие решения за людьми.





Сам Фил Спенсер, чья эпоха ознаменовалась покупкой Activision Blizzard и развитием Game Pass, пока не комментирует своё будущее. Аша Шарма вступит в должность немедленно, и её первые стратегические решения станут известны уже в ближайшие месяцы.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.