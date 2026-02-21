Телескоп Джеймса Уэбба впервые подробно проследил вертикальную структуру верхней атмосферы Урана — учёные измерили температуру и плотность ионов до 5000 км над видимыми облаками, зафиксировали максимум температур на высотах 3000-4000 км и пик ионной плотности около 1000 км. Наблюдения также показали две яркие авроальные полосы и тёмную область между ними, напрямую связанную со смещённой и наклонённой магнитосферой планеты.

Вертикальная структура атмосферы Урана

Команда во главе с Паолой Тиранти использовала инструмент NIRSpec в режиме интегрального поля и наблюдала Уран непрерывно в течение почти полного оборота планеты, 15 часов подряд. Данные позволили впервые картировать, как меняются температура и электрически заряженные частицы по высоте — до 5000 км над видимой верхушкой облаков, в области ионосферы.

Дата наблюдений: 19 января 2025 года; продолжительность: 15 часов.

Инструмент: NIRSpec Integral Field Unit, программа JWST GO 5073 (PI H. Melin).

Измеренный диапазон высот: до 5000 км над облаками.

Средняя температура: ≈426 К (≈150 °C).

Температурный максимум: 3000-4000 км.

Пик ионной плотности: около 1000 км.

Публикация: Geophysical Research Letters.

«Впервые мы можем увидеть верхнюю атмосферу Урана в трёх измерениях. С чувствительностью Webb мы прослеживаем, как энергия поднимается через атмосферу планеты и даже видим влияние её несимметричного магнитного поля.» Паола Тиранти, руководитель проекта, Университет Нортумбрии

Авроры и магнитосфера Урана

Наблюдения показали две хорошо выраженные авроальные полосы у магнитных полюсов и промежуточную тёмную зону с пониженной эмиссией и ионной плотностью. Такое распределение указывает на сложную структуру линий магнитного поля: оно не просто наклонено относительно оси вращения, но и смещено относительно центра планеты.

Сходные тёмные регионы отмечают и на Юпитере, где форма магнитосферы направляет движение заряженных частиц. На Уране эффект проявляется иначе: по долготе наблюдаются чёткие различия — то есть магнитосфера по-разному «подсвечивает» атмосферу в зависимости от угла обзора и положения планеты.

Чего ждать дальше

Главный практический результат — у нас теперь есть вертикальная модель, которая связывает поток энергии от магнитосферы с конкретными слоями атмосферы. Это важный шаг для сравнения Урана с другими ледяными гигантами и для интерпретации спектров экзопланет с похожими размерами и атмосферными условиями.





Дальше ожидаются более длительные кампании наблюдений и сопоставление с данными по другим длинам волн, чтобы понять, какие процессы охлаждают атмосферу — тренд, замеченный ещё в 1990‑х — и как это влияет на глобальную энергодинамику планеты. Уэбб подтвердил, что у нас есть инструмент, способный вывести изучение ледяных гигантов на новый уровень; теперь очередь за дополнительными наблюдениями и моделированием.