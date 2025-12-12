Компания Microsoft в четверг объявила о покупке 3,6 миллиона квот на поглощение углерода у биотопливного завода в Луизиане, принадлежащего компании C2X. Завод, который планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, будет перерабатывать отходы лесозаготовок в метанол, пригодный для питания судов и самолетов, а также в качестве сырья для химической промышленности. Общий объем производства составит более 500 000 метрических тонн метанола. При этом около 1 миллиона метрических тонн углекислого газа будет улавливаться и храняться, вероятно, под землей.

Эта покупка — одна из серии аналогичных сделок Microsoft за последний год, в том числе — 4,9 миллиона метрических тонн у Vaulted Deep, 3,7 миллиона тонн у CO280 и 7 миллионов у Chestnut Carbon. Быстрое расширение инфраструктуры центров обработки данных поставило под угрозу выполнение обязательств компании по удалению из атмосферы больше углерода, чем она производит, к 2030 году. Хотя Microsoft активно закупает возобновляемую и атомную энергию, такие сделки позволяют компенсировать будущие выбросы, связанные с использованием ископаемого топлива.