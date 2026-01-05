Компания Baseus анонсировала на CES 2026 док-станцию Spacemate RD1 Pro — универсальный хаб формата 15-в-1, ориентированный на пользователей Windows-ноутбуков, которым важны высокая пропускная способность для дисплеев и мощная подача питания через один кабель.

В основе RD1 Pro лежит поддержка двух HDMI-выходов, каждый из которых способен выводить изображение в разрешении до 4K при 60 Гц. Это делает док-станцию удобной для рабочих мест с расширенным рабочим столом — Baseus подчеркивает, что устройство рассчитано именно на стабильную работу с несколькими мониторами, а не на простое зеркалирование экрана.

Питание — ещё одна ключевая особенность новинки. Док оснащён отдельным DC-входом мощностью 180 Вт и способен выдавать до 100 Вт по USB-C Power Delivery для зарядки подключенного ноутбука. По заявлению Baseus, встроенная система интеллектуального распределения энергии динамически управляет питанием в зависимости от того, какие порты и устройства используются в данный момент.

Набор портов у Spacemate RD1 Pro весьма широкий. В него входят:

два USB-C порта со скоростью до 10 Гбит/с,

два USB-A порта на 5 Гбит/с,

два USB-A порта стандарта USB 2.0,

гигабитный Ethernet для проводного интернета,

слоты для SD и TF-карт со скоростью передачи данных до 104 МБ/с.

Такой набор делает док-станцию удобной для работы с камерами, картами памяти и внешними накопителями без необходимости использовать дополнительные адаптеры.





Одной из наиболее заметных особенностей стала встроенная выдвижная магнитная беспроводная зарядка Qi2.2 мощностью до 25 Вт. Совместимые смартфоны можно заряжать прямо на рабочем столе, не занимая дополнительные розетки или кабели. На фронтальной панели также расположен цифровой дисплей, который отображает информацию о текущем энергопотреблении и активности портов в реальном времени.

Baseus Spacemate RD1 Pro поступает в продажу по рекомендованной цене $199,99.