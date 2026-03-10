Samsung выпустила февральское обновление безопасности 2026 года для умных часов Galaxy Watch Ultra. Патч устраняет 37 уязвимостей, улучшая защиту гаджета и повышая стабильность работы устройства.

Обновление уже начало распространяться в Индии и весит 432,87 МБ. Оно поставляется с версией прошивки L705FXXU3BZB4. Для установки нужно через приложение Galaxy Wearable войти в настройки часов, выбрать «Обновление ПО» и запустить загрузку.

Ранее Samsung раздавал эти исправления для моделей Galaxy Watch 6, 7 и 8, а Galaxy Watch Ultra получили обновление чуть позже, что не редкость у компании с флагманскими моделями. В обновлении также отмечено улучшение поведения устройства, что, вероятно, связано с общей стабильностью и отзывчивостью работы часов.

Одновременно Samsung уже представила мартовский патч безопасности 2026 года, но его раздача пока не началась. Вероятно, компания обновит смартфоны и планшеты в первую очередь, а умные часы, включая Galaxy Watch Ultra, получат патч позже.

На фоне постоянных обновлений безопасности Samsung продолжает поддерживать свои устройства, хотя у конкурентов, таких как Apple, циклы обновлений смещаются в сторону более частого выпуска накопительных патчей. Своевременная защита умных часов становится особенно важной с учётом роста объёмов персональных данных и функций здоровья, которые они обрабатывают.





Февральское обновление безопасности Galaxy Watch Ultra: особенности и установка

Февральское обновление безопасности для Galaxy Watch Ultra устраняет 37 уязвимостей и улучшает стабильность работы устройства. Обновление весит 432,87 МБ и доступно с прошивкой версии L705FXXU3BZB4. Чтобы установить патч, выполните следующие шаги:

Откройте приложение Galaxy Wearable на смартфоне.

Перейдите в настройки часов.

Выберите пункт «Обновление ПО».

Запустите загрузку и установку обновления.

Сравнение обновлений безопасности в серии Galaxy Watch

Ранее февральский патч безопасности получил ряд моделей Galaxy Watch, включая Watch 6, 7 и 8. Galaxy Watch Ultra получили обновление позже, что типично для флагманских устройств Samsung. Компания уделяет особое внимание поддержке своих топовых гаджетов, улучшая стабильность и безопасность по мере необходимости.

План выпуска мартовского патча безопасности 2026 года

Samsung уже представила мартовское обновление безопасности 2026 года, однако его распространение начнётся позже. Как правило, компания обновляет сначала смартфоны и планшеты, а затем умные часы, включая Galaxy Watch Ultra. Поэтому пользователи могут ожидать патч в ближайшие недели.