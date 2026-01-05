Компания EarFun анонсировала новые наушники открытого типа Clip 2 с клипсовым креплением, поддержкой Hi-Res Audio, низкой задержкой по Bluetooth 6.0 и функцией AI-перевода речи в реальном времени.

Одной из ключевых особенностей EarFun Clip 2 стала встроенная система перевода более чем 100 языков. Функция активируется через настраиваемое действие — например, касание или двойное касание наушника, которое задаётся в фирменном приложении EarFun. Когда собеседник говорит, переведённая речь воспроизводится в наушниках практически без задержки. Компания подчёркивает, что минимизирует сбор облачных данных и обрабатывает только ту информацию, которая необходима для работы перевода.

Наушники используют открытую конструкцию (open-ear) и оснащены 12-мм динамиками с двойной магнитной системой и титановыми мембранами. Для воспроизведения музыки высокого качества Clip 2 поддерживают кодек Sony LDAC. За качество голосовой связи и снижение фоновых шумов отвечает система шумоподавления ENC с четырьмя микрофонами.

В плане автономности Clip 2 работают до 6 часов с включённым LDAC (до 22 часов с учётом зарядного кейса) и до 11 часов при отключённом LDAC (до 40 часов с кейсом). Сами наушники полностью заряжаются за один час в кейсе, а зарядка кейса занимает около двух часов через USB-C (5 В / 1 А).

Также EarFun Clip 2 поддерживают 3D-объёмный звук, Google Fast Pair, режим низкой задержки LE Audio и мультипоинт-подключение к двум устройствам одновременно. Наушники имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP55, весят 49,6 г и отличаются компактными габаритами.





EarFun Clip 2 поступят в продажу в марте 2026 года по цене $79,99, предлагая редкое сочетание открытой конструкции, Hi-Res-звука и функции перевода речи в одном устройстве.