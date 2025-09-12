Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки ряда устаревших веб-компонентов и функций в своих клиентских версиях Windows, особенно связанных с движком EdgeHTML и веб-приложениями в Windows 8 и 8.1.

К устаревшим компонентам относятся:





Web View — встроенный компонент для отображения веб-контента;

HTML/JavaScript-приложения Windows — в том числе размещённые веб-приложения и веб-приложения UWP (Universal Windows Platform), ранее использовавшиеся в Windows 8 и 8.1;

Устаревшие прогрессивные веб-приложения (PWA);

Инструменты разработчика Microsoft Edge (EdgeHTML) — основанные на движке EdgeHTML, который был заменен на Chromium.

Microsoft больше не занимается разработкой этих компонентов, поскольку они основаны на устаревшем движке EdgeHTML, использовавшемся в оригинальной версии Microsoft Edge в эпоху Windows 10 до перехода на браузер на базе Chromium.

Рекомендации для разработчиков

Компания советует перейти на WebView2, основанный на Chromium, а также использовать современные веб-технологии и прогрессивные веб-приложения для обеспечения поддержки и безопасности.





Важно отметить, что Microsoft не прекращает поддержку или выпуск обновлений безопасности для текущих старых компонентов — точные сроки окончания поддержки и удаления этих функций пока не определены.

В список функций, поддержка которых была прекращена, также входят:





WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line)

PowerShell 2.0

Полный список и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Microsoft Learn.