Xiaomi подтвердила глобальный релиз Xiaomi 17 Ultra: флагманский смартфон с упором на мобильную фотографию появится за пределами Китая в начале 2026 года, ориентировочно в январе или феврале.

Xiaomi 17 Ultra готовится к международному запуску спустя короткое время после дебюта в Китае. Компания официально подтвердила, что модель выйдет на глобальный рынок раньше, чем ожидалось. Точную дату производитель не назвал, однако окно релиза указывает на январь или февраль 2026 года, что совпадает с традиционным графиком анонсов Xiaomi и может означать презентацию в рамках MWC 2026.

Смартфон позиционируется как флагман с акцентом на фотографию. В основе концепции — попытка приблизить возможности мобильной съёмки к уровню отдельной камеры. Одной из ключевых особенностей устройства называют использование 1-дюймового сенсора, а также перископного модуля с разрешением 200 Мп. Такой набор подчёркивает смещение конкуренции в сторону физического размера сенсора, а не только количества мегапикселей.

Дополняет камероцентричную конфигурацию аккумулятор ёмкостью 6 800 мА·ч — именно такая батарея установлена в китайской версии Xiaomi 17 Ultra. Для флагманского смартфона это заметно выше среднего и может решить одну из основных проблем современных топовых моделей — ограниченное время автономной работы при активном использовании камеры и экрана.

Почему глобальный релиз Xiaomi 17 Ultra важен

Выход Xiaomi 17 Ultra за пределы китайского рынка происходит на фоне стагнации обновлений в премиальном сегменте смартфонов. Производители всё чаще предлагают эволюционные улучшения, тогда как Xiaomi делает ставку на радикальные аппаратные характеристики. Особый интерес вызывает возможный международный запуск версии Leica Edition, ранее доступной только в Китае.





Leica Edition, по имеющейся информации, может получить механическое кольцо зума и заднюю панель из экокожи. Такой подход добавляет тактильные элементы управления, характерные для профессиональных камер, и сокращает разрыв между смартфоном и классической фототехникой. Для энтузиастов мобильной фотографии это может стать ключевым аргументом в пользу устройства.

На глобальном рынке Xiaomi 17 Ultra будет конкурировать с будущими флагманами серии Galaxy S от Samsung. Выбор между экосистемой Samsung и агрессивным аппаратным подходом Xiaomi становится сложнее, особенно для пользователей, для которых качество съёмки стоит на первом месте. Крупный аккумулятор также усиливает позиции модели, потенциально задавая новый ориентир для премиального сегмента.