LG представила телевизор Gallery TV — 4K-модель с MiniLED-подсветкой, сменными рамками и доступом к каталогу из более чем 4 500 произведений искусства. Устройство выйдет в версиях с диагональю 55 и 65 дюймов, сроки продаж и цены пока не объявлены.

LG Gallery TV стал ответом компании на тренд телевизоров, маскирующихся под настенные картины. Модель получила 4K-панель с MiniLED-подсветкой и комплект магнитных рамок, которые можно менять в зависимости от интерьера. Телевизор рассчитан на настенное размещение и визуально повторяет формат классической картины в раме.

Ключевая особенность LG Gallery TV — фирменный режим Gallery Mode. Он использует встроенный датчик освещённости и автоматически подстраивает яркость и цветопередачу, чтобы, по заявлению компании, «воспроизводить визуальную текстуру оригинальных произведений искусства». Этот режим предназначен для постоянного отображения изображений в интерьере, когда телевизор не используется по прямому назначению.

Телевизор поставляется с приложением Gallery Plus. Через него пользователи получают доступ к библиотеке из более чем 4 500 произведений искусства. Также предусмотрена возможность загрузки собственных изображений и использования генеративного ИИ для создания уникальных работ, адаптированных под формат экрана.

LG относит Gallery TV к своей новой линейке Art TV. Официальный дебют серии запланирован на выставку CES 2026. Таким образом, компания формирует отдельное направление устройств, ориентированных не только на просмотр контента, но и на интеграцию в жилое пространство.





При этом LG выходит на рынок позже конкурентов. Телевизоры в формате «картины» уже представлены у нескольких производителей, включая Samsung, TCL, Hisense и Skyworth. Эти бренды продают подобные модели не первый год, тогда как Gallery TV станет для LG первым устройством в данном сегменте.

Информация о стоимости и начале продаж LG Gallery TV пока не раскрыта. Компания ограничилась анонсом характеристик и формата устройства, не уточнив, в каких регионах модель появится первой и будет ли доступна глобально.