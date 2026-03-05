LG опубликовала цены на телевизоры OLED 2026 модельного года. В списке представлены две линейки — флагманская evo G6 и более доступная evo C6. Цены на некоторые модели не выросли по сравнению с прошлым годом, но устройства всё равно остаются дорогими. Стоимость начинается от $1399 за 42-дюймовый дисплей и достигает пятизначных отметок в самых крупных версиях.

Флагманская серия LG evo G6 представлена моделями с диагональю 55, 65, 77, 83 и впечатляющим 97 дюймов. Базовая 55-дюймовая версия стоит $2499, 65-дюймовая — $3399, 77-дюймовая — $4499, 83-дюймовая — $6499. Пятизначная цена в $24999 установлена для 97-дюймовой модели, которая по габаритам больше подходит для больших залов и явно не для широкой аудитории.

Менее продвинутая серия evo C6 предлагает 42-дюймовые телевизоры за $1399, а также 55-дюймовые за $1999, 65-дюймовые за $2699, 77-дюймовые за $3699 и 83-дюймовые за $5299. Обе серии оснащены процессором Alpha 11 AI Gen3, который отвечает за обработку изображения и оптимизацию контента.

Новинки получили панель Hyper Radiant OLED и улучшения в отображении чёрного и цветовых оттенков, которые ранее привлекли внимание благодаря экспериментальной модификации LG Wallpaper TV. Для геймеров версии поддерживают 4K при 165 Гц с переменной частотой обновления, а также совместимы с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

Заказать LG evo G6 и C6 можно уже сегодня на официальном сайте компании, а появление в рознице ожидается в ближайшие недели. История цен на телевизоры подсказывает — те, кто не торопятся, вскоре смогут найти эти модели заметно дешевле рекомендованной стоимости.



