Компания LG Electronics официально представила в Южной Корее кондиционеры 2026 года из линейки LG Whisen Objet Collection Tower I и View I Pro. Главной особенностью новинок стала фирменная система охлаждения AI Cold Free, которая регулирует не только температуру, но и влажность, чтобы поддерживать более комфортный микроклимат в помещении.

AI Cold Free решает распространённую проблему традиционных кондиционеров. Обычно такие устройства уменьшают влажность за счёт сильного понижения температуры воздуха, из-за чего в комнате может становиться слишком холодно и некомфортно. В новой системе LG используется двухступенчатый теплообменник: на первом этапе из воздуха удаляется лишняя влага, а на втором он повторно подогревается до заданной пользователем температуры. В итоге получается сухой и прохладный воздух без резкого «холодного удара», характерного для стандартного режима осушения.

Также LG обновила систему AI Airflow. Она применяет радарные датчики для определения местоположения человека и условий вокруг него. Если в помещении жарко, кондиционер включает усиленный поток воздуха. По мере охлаждения комнаты система переходит на более мягкий или направленный обдув, что повышает комфорт и помогает экономить электроэнергию.

Новые модели получили функцию AI Voice Recognition на базе движка, использующего GPT-подобные технологии. Это позволяет управлять кондиционером с помощью естественных голосовых команд, задавать вопросы об использовании устройства и получать рекомендации по режимам в зависимости от состояния комнаты. Отдельно предусмотрен режим AI Sleep, который изучает привычки сна пользователя и адаптирует работу кондиционера так, чтобы не мешать отдыху.

В линейку также добавлены функции чистоты и управления энергопотреблением. Среди них — Filter Clean Bot, который раз в неделю удаляет пыль с тонкого фильтра, и AI Heat Exchanger Cleaning, запускающая автоматическую очистку теплообменника на основе данных об окружающей среде. Кроме того, доступны режимы Away Energy Saving и Pet Care.





Дисплей кондиционеров стал заметно больше: его диагональ увеличилась с 4,3 до 6,8 дюйма. На экране отображаются температура, влажность и статус осушения.

Продажи Tower I и View I Pro начнутся с 22 января. Стоимость устройств в зависимости от конфигурации составит от 4,2 до 5,97 миллиона вон, что примерно соответствует диапазону от 2 856 до 4 060 долларов США.