Ежегодно выставка CES задает вектор развития мировой индустрии потребительских технологий. В 2026 году мероприятие вновь собрало впечатляющую коллекцию гаджетов: от революционных носимых устройств до интеллектуальной домашней техники, демонстрирующей высокий уровень интеграции с ИИ.

В этой статье мы познакомим вас с самыми интересными и перспективными разработками CES 2026. Вы узнаете, какие устройства уже готовы выйти на рынок, какие технологии обещают кардинально изменить пользовательский опыт, а какие пока остаются смелыми концептами.

LG CLOiD — домашний робот-гуманоид

LG CLOiD — робот, созданный в рамках концепции «Дом без труда». Он оснащен двумя манипуляторами с семью степенями свободы и пятью пальцами на каждой «руке», что позволяет выполнять задачи, требующие ловкости: готовить еду, загружать посудомоечную машину, сортировать белье, складывать одежду и приносить вещи.

У робота есть экран-лицо, который отображает «эмоции», а также камеры, датчики, динамик и голосовой генеративный ИИ. CLOiD может общаться с пользователями, распознавать окружающую среду, изучать бытовые модели поведения и управлять устройствами в доме.

Razer Project AVA — голографический ИИ-компаньон

Project AVA — настольный ИИ-ассистент в формате 5,5-дюймовой голографической капсулы с анимированными персонажами. Доступны два аватара: аниме-девушка Кира и мускулистый Зейн. В будущем Razer планирует добавить другие виртуальные образы, включая реальных людей и абстрактные формы.





Устройство подключается к ПК по USB-C, использует встроенную веб-камеру и микрофоны для отслеживания взгляда пользователя, анализа происходящего на экране и голосового взаимодействия. ИИ-ассистент способен давать игровые советы в реальном времени, отвечать на вопросы, помогать с поиском информации, мозговым штурмом и другими задачами.

Летающий байк Leo Flight

На выставке CES 2026 компания Leo Flight представила JetBike — одноместный летающий байк без пропеллеров. Его подъем и движение обеспечиваются системой из десятков воздушных струй, что делает аппарат безопаснее аналогов.

По заявленным характеристикам JetBike способен развивать скорость до 97 км/ч, а максимальная дистанция полёта составляет около 24 км. Время нахождения в воздухе на одном заряде ограничено 15 минутами.

Для управления JetBike в США лицензия пилота не требуется (согласно классификации FAA Part 103), однако производитель настоятельно рекомендует пройти обучение или потренироваться на авиасимуляторах. Стоимость устройства составляет 99 900 долларов. Поставки запланированы на четвертый квартал 2026 года.

LEGO Smart Play

На CES 2026 LEGO представила Smart Play — технологию «оживления» конструкторов. Smart Brick — обычный на вид кубик с мини‑компьютером внутри (датчики, подсветка, динамик, радиомодуль). Встроенный акселерометр позволяет световым эффектам и звукам соответствовать реальным действиям во время игры. Кубик «узнает» другие умные детали и реагирует на сборку — например, подсвечивается и издает звуки.

Система работает без камер и микрофонов, данные шифруются. Первые наборы по «Звездным войнам» выйдут 1 марта 2026 года по цене 70–160 долларов.

HP EliteBoard G1a — компьютер в клавиатуре

На CES 2026 компания HP представила EliteBoard G1a — мини‑ПК, интегрированный в корпус полноразмерной клавиатуры. Устройство выглядит как обычная офисная клавиатура с кабелем USB‑C, но внутри размещены процессор, память, накопитель, активный кулер, стереодинамики и порты.

EliteBoard G1a работает на процессорах AMD Ryzen AI 300-й серии, поддерживает до 64 ГБ ОЗУ DDR5 и до 2 ТБ SSD. Есть сменный аккумулятор (35 Вт·ч) — он обеспечивает до 3,5 часов автономной работы. Устройство подключается к мониторам через USB‑C (поддерживаются два 4K‑дисплея), комплектуется Bluetooth‑мышью, опционально доступен сканер отпечатков пальцев. Вес — около 726 г, толщина — 17 мм, ОС — Windows 11 Home. Продажи стартуют в марте 2026 года, цена будет объявлена позже.