Пока китайские компании практически полностью доминируют на зарождающемся рынке натрий-ионных аккумуляторов, один из ключевых поставщиков Tesla — южнокорейская LG — пытается нарушить этот почти монопольный расклад и выйти на рынок с собственной технологией.

LG поставляет аккумуляторные элементы формата 2170 для многих электромобилей Tesla, включая Model Y, продаваемую в США, и теперь запускает проект по массовому производству натрий-ионных батарей. На данный момент компания находится на этапе исследований и разработки химического состава, а также планирует построить пилотную производственную линию на заводе в Нанкине, где уже выпускаются аккумуляторы для Tesla Model Y и Model 3.

Цель LG — начать выпуск опытных образцов натрий-ионных аккумуляторов уже в этом году, а затем внедрить эту более безопасную и доступную технологию в электромобили и системы хранения энергии. Для обеспечения стабильной цепочки поставок компания также подписала соглашение с Sinopec на поставку ключевых электродных материалов для натрий-ионных батарей.

Натрий-ионные аккумуляторы заменяют дорогой литий более распространённым и дешёвым натрием в качестве основного иона переноса заряда. По сравнению с популярной химией LFP они могут выигрывать по себестоимости производства, уровню безопасности и эффективности работы при отрицательных температурах. На рынке уже существуют коммерческие продукты на базе этой технологии — например, пусковые устройства на натрий-ионных аккумуляторах, доступные в продаже. Крупнейший в мире производитель батарей CATL также добился значительного прогресса, увеличив плотность энергии своих натрий-ионных ячеек в линейке Naxtra, поэтому LG предстоит серьёзная конкуренция перед запуском первой массовой натрий-ионной батареи корейского производства.

Недавно Tesla увеличила запас хода своих самых популярных электромобилей Model Y и Model 3, оснастив их новыми аккумуляторами LG. Речь идёт об элементах NCM811 формата 2170 с более высокой плотностью энергии, которые позволяют разместить большую ёмкость в прежнем объёме и тем самым повысить официальные показатели дальности хода версии Model Y 2026 года.





Не менее важно и то, что новые батареи способны обеспечивать пиковую мощность зарядки до 256 кВт и дольше удерживать высокую скорость зарядки, что сокращает время пополнения энергии. Хотя некоторые сервисные центры высказывали сомнения в долговечности аккумуляторов LG по сравнению с батареями Panasonic, пока неясно, шла ли речь о новых ячейках с повышенной плотностью энергии или о более старых версиях. В любом случае LG останется одним из ключевых поставщиков аккумуляторов для Tesla и в перспективе может предложить автопроизводителю более доступные натрий-ионные батареи.