Компания LG представила своего гуманоидного робота для дома, способного помогать по хозяйству. После первых тизеров на прошлой неделе бренд наконец продемонстрировал CLOiD — AI-робота, который, по заявлению LG, умеет складывать бельё, разгружать посудомоечную машину, подавать еду и выполнять другие бытовые задачи.

CLOiD получил неожиданно «милую» голову, в которой размещены дисплей, динамики, камеры и различные датчики. Как отмечает LG в официальном пресс-релизе, все эти элементы вместе позволяют роботу общаться с людьми с помощью речи и «мимики», изучать домашнюю обстановку и повседневные привычки пользователей, а также управлять подключённой бытовой техникой на основе полученных данных.

У робота есть две механические руки с плечевыми, локтевыми и лучезапястными суставами, а также кисти с независимо движущимися пальцами. Изображения нижней части корпуса LG пока не показала, но известно, что CLOiD передвигается на колёсах и использует технологии, схожие с теми, что применяются в роботах-пылесосах компании. При этом LG уточняет, что руки робота способны поднимать предметы, находящиеся на уровне колен и выше, поэтому подбирать вещи с пола он не сможет.

Компания планирует демонстрировать CLOiD за выполнением типичных домашних задач в разных сценариях — например, запуск стиральной машины и складывание свежевыстиранной одежды. LG также опубликовала изображения, на которых робот достаёт круассан из духовки, вынимает тарелки из посудомоечной машины и подаёт готовое блюдо. На одном из снимков CLOiD стоит рядом с женщиной во время домашней тренировки, однако не совсем ясно, какую именно помощь он оказывает в этом случае.

Более подробно оценить возможности CLOiD, в том числе его умение складывать бельё, можно будет после открытия выставочного зала CES на этой неделе. На данный момент LG даёт понять, что рассматривает CLOiD скорее как концепт, а не как готовый коммерческий продукт. При этом компания подчёркивает, что продолжит развивать домашних роботов с практичными функциями и формами, а также внедрять свои робототехнические технологии в другие бытовые устройства — например, в холодильники с автоматически открывающимися дверцами.



