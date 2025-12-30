Apple разрабатывает iPhone 20 Pro с полностью цельным экраном без вырезов и отверстий: фронтальная камера и Face ID будут размещены под дисплеем, а сам экран сольётся с корпусом по всем четырём сторонам. Выход устройства ожидается в 2027 году.

По данным ранее появившихся отчётов, Apple работает над новым Pro-смартфоном, который может выйти под названием iPhone 20 Pro. Компания, как ожидается, пропустит нумерацию iPhone 19, чтобы приурочить релиз к 20-летию линейки iPhone. Юбилейная модель, согласно утечкам, станет одним из самых радикальных обновлений дизайна за всю историю серии.

Ключевой особенностью iPhone 20 Pro называют дисплей без каких-либо вырезов. В конструкции не будет ни Dynamic Island, ни отверстий под фронтальную камеру. Камерные модули и система Face ID, по имеющейся информации, будут полностью интегрированы под экран. Кроме того, дисплей должен визуально переходить в корпус со всех четырёх сторон, формируя полностью безрамочный облик устройства.

Как iPhone 20 Pro влияет на рынок смартфонов

Разработка iPhone 20 Pro уже оказывает влияние на других производителей. Согласно новому отчёту, китайские бренды начали активно исследовать аналогичные конструкции. Компании работают над собственными смартфонами с полностью цельными дисплеями и планируют представить конкурирующие модели примерно в тот же период, когда Apple анонсирует юбилейный iPhone.

Подобный дизайн ориентирован на верхний сегмент рынка. Перенос камер и сенсоров под экран требует сложных и дорогостоящих технологий, что делает такие устройства нишевыми флагманами. При этом в ряде прототипов конкурентов может не использоваться полноценный аналог Face ID, что снижает количество компонентов, которые необходимо скрывать под дисплеем.





Примеры безвырезных экранов уже существуют на рынке. В частности, RedMagic 10 Pro получил дисплей без отверстий под камеру, однако такие решения пока остаются редкостью. Массовое распространение подобных конструкций сдерживается стоимостью и техническими ограничениями подэкранных камер и датчиков.

Если Apple действительно выведет на рынок полностью безрамочный iPhone 20 Pro, это может задать новый ориентир для флагманских смартфонов. Исторически компания уже неоднократно влияла на дизайн индустрии, и переход к дисплеям без визуальных элементов на фронтальной панели может стать следующим этапом эволюции смартфонов в премиальном сегменте.