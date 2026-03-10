Samsung расширяет список игр с поддержкой своего первого монитора Odyssey 3D без очков — теперь их будет более 120. На выставке GDC 2026 в Сан-Франциско компания демонстрирует новый уровень погружения с проектами Hell Is Us и Cronos: The New Dawn, которые присоединятся к списку совместимых игр в этом году.

Odyssey 3D дебютировал в прошлом году как уникальное решение для игры в 3D без необходимости носить специальные очки. Изначально монитор поддерживал ограниченный перечень игр с 3D-эффектом. Сейчас Samsung заключила партнёрства с множеством игровых студий и издателей, чтобы расширить поддержку и создать экосистему из более чем 120 совместимых игр, доступных через собственный игровой хаб Odyssey 3D Hub.

Среди ближайших новинок — Hell Is Us, получивший признание критиков после выпуска в конце 2025 года, и хоррор-сюрвайвал Cronos: The New Dawn от Bloober Team, поддержка которого появится в течение 2026 года. Обе игры будут доступны через Odyssey 3D Hub, где уже более 60 игр поддерживают 3D без очков.

Помимо 3D, монитор предлагает поддержку HDR10+ GAMING — технологию, автоматически оптимизирующую яркость, контраст и цвет каждой сцены для максимального погружения. Samsung успешно интегрирует эту функцию в другие модели мониторов и телевизоров с частотой обновления от 120 Гц.

Компания активно сотрудничает с CD PROJEKT RED для внедрения HDR10+ GAMING в Cyberpunk 2077, а также с Pearl Abyss для поддержки новой игры Crimson Desert, которая выйдет в ближайшее время. Такой подход повысит качество визуальных эффектов в ключевых игровых проектах.



