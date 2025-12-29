В коде приложения Tesla обнаружены следы будущей интеграции с функцией цифровых автомобильных ключей — сначала для Huawei, затем, возможно, и для Apple Wallet.

Начиная с 2020 года владельцы iPhone и Apple Watch могут использовать встроенную в iOS функцию Car Key, чтобы открывать и запускать совместимые автомобили без физического ключа. Технология работает через NFC-чип мобильного устройства. Однако некоторые производители, включая Tesla, до сих пор предлагают только собственные мобильные приложения для этих задач.

В понедельник вышла версия 4.52.0 приложения Tesla, в коде которой обнаружены упоминания Harmony Wallet Key Card. Это указывает на подготовку к интеграции с операционной системой HarmonyOS от Huawei. Функционал цифровых ключей Huawei схож с Apple Car Key: оба используют NFC-модуль смартфона для разблокировки автомобиля.

Почему сначала Huawei

По данным издания Not a Tesla app, компания Tesla обычно тестирует новые функции в Китае перед глобальным запуском. Причина — в высокой доле Huawei на китайском рынке смартфонов. В январе 2025 года у Huawei было 18,2% рынка в Китае, тогда как Apple контролировала 17,2%. Лидерство китайской марки наблюдается как минимум с 2018 года, когда Huawei обошла Apple по объёму поставок смартфонов в мире.

Логично, что Tesla первой запускает интеграцию с платформой, более распространённой в регионе основных продаж. После тестирования на Huawei аналогичная поддержка может появиться и на других платформах.





Перспективы для Apple Car Key

Обнаруженный код не содержит прямых упоминаний Apple Wallet или Car Key, но технически ничто не мешает Tesla реализовать такую же поддержку для устройств Apple после отладки на HarmonyOS.

Сейчас функция Car Key совместима с автомобилями более 30 брендов. На конференции WWDC 2025 Apple объявила о планах расширить список ещё на 13 марок. Если Tesla присоединится, это станет неожиданным, но приятным дополнением для владельцев iPhone.

Ранее более чёткие свидетельства готовящейся поддержки Car Key появлялись в отношении автомобилей General Motors и дочерних брендов, таких как Cadillac.