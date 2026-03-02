Samsung готовится к выпуску серии Galaxy S26, но слухи о следующем флагмане Galaxy S27 Ultra уже набирают обороты. Главная интрига — обновление основного 200-мегапиксельного сенсора, который в новых смартфонах может получить значительные улучшения в размере и технологиях съёмки, сохранив разрешение.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Samsung представит сенсор ISOCELL HPA размером 1/1,12», который предложит поддержку технологии LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Эта технология расширяет динамический диапазон камеры за счёт отдельного встроенного конденсатора в каждом пикселе, что улучшит качество фото при ярком и слабом освещении.

Ещё один источник, Ice Universe, добавил детали — Samsung может использовать немного меньшее по размеру решение HP6 с размером 1/1,3», аналогичное по производительности. LOFIC активно осваивают и конкуренты: Apple, на которую Samsung часто ориентируется, вероятно, внедрит эту технологию в новую линейку iPhone, а недавно анонсированный Xiaomi 17 Ultra уже использует LOFIC.

Пока рано делать выводы — Samsung известна тем, что меняет планы даже на поздних стадиях подготовки к премьере, как было с серией S26. Нынешний S26 Ultra получил улучшения в основном через программные изменения и более широкую диафрагму, а не радикальные обновления матрицы. Так что Galaxy S27 Ultra может стать первым серьёзным прорывом Samsung в области камер после затянувшегося периода без значительных инноваций.

Покупателям Galaxy S26 уже доступны предзаказы с выгодными условиями, включая скидки и бонусы по программе trade-in. Но если основным критерием является камера, возможно, стоит подождать S27 Ultra — Samsung обещает сделать шаг вперёд в фотоискусстве смартфонов.



