Apple обновила самую доступную модель iPhone, оставив цену прежней — $599. Новинка iPhone 17e не революционирует бюджетный сегмент, но предложила несколько разумных улучшений: новый розовый цвет, более мощный процессор и вдвое больше памяти.

Ценник сохранился, что на фоне общей инфляции и роста цен в технике — новость не только приятная, но и редкая. Теперь покупатель может выбрать из трёх расцветок, и новый оттенок розового выглядит сдержанно и строго, а не кричаще. Немного прибавился вес — всего 0,08 унции, заметить это в руках почти невозможно.

Дизайн и экран iPhone 17e и 16e

Экран не тронут: обе модели получили Super Retina XDR OLED диагональю 6,1 дюйма, с разрешением 2 532×1 170, плотностью пикселей 460 ppi и максимальной яркостью до 1 200 нит. На солнце изображение остаётся отчётливым и читаемым. Аппарат защитили новым покрытием Ceramic Shield 2 — оно обещает устойчивость к царапинам в три раза выше, чем в iPhone 16e.

Так что внешне изменения минимальны: тот же дизайн и размеры — 5,78×2,82×0,31 дюйма, аккуратно увеличенный вес, и выносливость корпуса выросла благодаря новому стеклу.

Камеры: без сюрпризов, но с полезными доработками

Камеры у iPhone 17e остались теми же, что и у 16e — 48-МП Fusion основная и 12-МП телеобъектив 2x, с цифровым зумом до 10x. Без дополнительного сверхширокого модуля, что ограничивает композиционные возможности снимков. Тем не менее, фотография по-прежнему на достойном уровне с хорошей детализацией и цветами.





Главное обновление в камерах — возможность распознавать собак и кошек в портретном режиме, а также сохранение информации о глубине для создания эффектов после съёмки. Это реальное улучшение, поскольку iPhone 16e в портретном режиме справлялся только с человеческими лицами.

Фронтальная камера с разрешением 12 МП осталась без изменений и отвечает стандарту для селфи.

Производительность, аккумулятор и зарядка

Сердце iPhone 17e — процессор A19, который по сравнению с A18 в 16e даёт около 5% прироста скорости в CPU и более чем 10% в графике. Для рядового пользователя этот апгрейд едва заметен, зато для тех, кто «выжимает» устройство на полную, он может иметь значение. Объём оперативной памяти остался 8 ГБ.

Стартовый объём хранилища подняли до 256 ГБ — у 16e это было 128 ГБ. Максимальный вариант 512 ГБ доступен в обеих версиях. Аккумуляторы, по данным, одинаковые — 4 005 мА·ч, а время видеовоспроизведения не изменилось и составляет до 26 часов.

Зато скорость беспроводной зарядки выросла вдвое — с 7,5 Вт до 15 Вт через Qi2. Это позволит быстрее заряжать смартфон без проводов и подтолкнёт рынок к более продвинутым стандартам зарядки.

Сравнение iOS и интеллектуальных функций

Оба телефона работают на свежей iOS, но iPhone 17e выходит сразу с iOS 26, тогда как 16e стартовал с iOS 18. Благодаря более мощному чипу новый смартфон сможет эффективнее справляться с искусственным интеллектом и машинным обучением, делая некоторые функции более отзывчивыми и энергосберегающими.

iPhone 17e и 16e — таблица сравнения