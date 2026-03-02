Paramount официально объявила о планах объединить стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+ в одну платформу после завершения сделки по приобретению Warner Bros. Discovery. Это объединение создаст сервис с примерно 200 миллионами подписчиков и приведёт к сокращению числа крупных стриминговых игроков на рынке.

Сделка, ставшая крупнейшим переделом в индустрии, произошла после того, как Netflix отказался от попыток купить Warner Bros. Discovery, уступив место Paramount Skydance. Ранее Netflix предлагал за WBD около 83 миллиардов долларов, исключая линейные ТВ-активы, но Paramount смогла превзойти конкурента предложением, которое компания приняла.

Как изменится стриминговый рынок после слияния HBO Max и Paramount+

Объединённый сервис станет одним из крупнейших на рынке — эксперты оценивают аудиторию в 200 миллионов подписчиков. Однако точных деталей о ценообразовании и названии новой платформы пока нет. Глава Paramount Дэвид Эллисон подчеркнул, что бренд HBO сохранится, скорее всего, как суббренд внутри новой системы, учитывая престиж и историю HBO.

Вопрос о том, какой бренд станет главным, остаётся открытым. HBO Max сейчас имеет большую базу пользователей, что могло бы склонить компанию к сохранению этого имени. С другой стороны, Paramount — покупатель и новый владелец, поэтому логично предположить, что их бренд может получить приоритет или появится полностью новое имя сервиса.

В ближайшие месяцы регуляторы ещё должны одобрить сделку, что определит судьбу объединённого стриминга. Если разрешение будет получено, рынок потеряет одного конкурента, что может повлиять на борьбу за подписчиков и ценовую политику в отрасли.





При таком слиянии Paramount получает не только масштабную базу подписчиков, но и долгие годы выстраиваемый контент и популярные франшизы HBO. Это усиливает позиции в эпоху, когда стриминговые платформы пытаются удержать пользователей на фоне растущей конкуренции и экономических вызовов, включая экономию у пользователей и насыщение рынка.

Переход на единую платформу позволит оптимизировать контент, снизить затраты на поддержание двух сервисов и предложить абонентам более удобный и универсальный доступ к библиотеке Warner Bros., HBO и Paramount. Аналитики следят за новостями, чтобы понять, как изменится стратегия инвестиций в оригинальный контент и как будет выстроена каталожная политика нового сервиса.