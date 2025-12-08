Paramount объявила о запуске тендерной оферты стоимостью $108,4 млрд за Warner Bros. Discovery, заявив, что предложение Netflix на $83 млрд оценивает компанию ниже и несёт больше регуляторных рисков.

Paramount предлагает акционерам WBD полностью денежную сделку — $30 за акцию — и включает в неё весь бизнес группы, включая сегмент Global Networks. В компании считают, что их предложение обеспечивает более высокую и прозрачную выплату, чем схема Netflix, которая сочетает акции и наличные и может потребовать долгого согласования в нескольких юрисдикциях.

В обращении Paramount отмечено, что их оферта даёт акционерам WBD на $18 млрд больше денежных средств по сравнению с предложением Netflix. Компания также критикует оценку Global Networks, на которой основывается совет директоров WBD, называя её «иллюзорной» и не подкреплённой текущими результатами.

Позиция руководства Paramount и детали предложения

Глава Paramount Дэвид Эллисон заявил, что акционеры WBD должны получить возможность рассмотреть «более выгодное полностью денежное предложение» за всю компанию. В интервью CNBC он не стал отвечать на вопрос, готов ли его отец, Ларри Эллисон, продать долю для финансирования сделки.

Согласно документам, на которые обратил внимание Axios, в сделке участвует также Affinity Partners — частная инвестиционная фирма, основанная Джаредом Кушнером.





Контекст конкурирующих заявок

Netflix ранее предложила $83 млрд за киностудии и стриминговый бизнес WBD, однако её сделка не включала линейные телеканалы. Paramount утверждает, что расширенный пакет активов делает их оферту привлекательнее и снижает неопределённость для акционеров.

WBD пока не комментировала новую инициативу Paramount и решение пересмотреть поддержку сделки с Netflix.