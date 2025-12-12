Режиссёр, обвиняемый в мошенничестве с Netflix на миллионы долларов, признан виновным, сообщает Business Insider. Карл Ринш, снявший фильм 47 Ронин с Киану Ривзом в 2013 году, теперь может получить до 90 лет тюремного заключения.

Ринш начал работу над проектом White Horse (позднее переименованным в Conquest) около 2017 года. Сюжет: учёный создаёт органическую гуманоидную расу, которая поворачивается против своих создателей. Режиссёр самостоятельно снял шесть коротких эпизодов, используя собственные средства и деньги инвесторов, а затем предложил студиям финансирование для завершения первого сезона. Netflix купила права на проект более чем за $61 миллион.

В 2020 году после того как было потрачено $44 миллиона из средств Netflix, Ринш запросил ещё $11 миллионов на завершение сезона, и компания согласилась.

Однако вместо того чтобы потратить деньги на завершение сериала, Ринш перевёл средства на личные счета. В течение двух месяцев он потерял более половины средств на семизначных сделках с акциями, а оставшиеся вложил в криптовалюту.

Казалось бы, у него появился шанс исправить ситуацию: криптосделки принесли прибыль. Но Ринш не стал завершать сериал. Вместо этого он потратил криптовалютную прибыль на шопинг на $10 миллионов: почти $4 миллиона на мебель и антиквариат, $2,4 миллиона на пять Rolls-Royce и Ferrari, около $1 миллиона на матрасы и постельное бельё и $650 тысяч на часы и одежду класса люкс.





Сериал так и не был завершён. К 2021 году Netflix отменил проект и списал более $55 миллионов расходов.

Риншу предъявляли обвинения по одной статье мошенничества с использованием проводных коммуникаций, одной статье отмывания денег и пяти статьям о финансовых операциях с имуществом, полученным преступным путём. Во время суда он давал показания в свою защиту, утверждая, что миллионы Netflix предназначались для возмещения его личных инвестиций.

После менее чем пяти часов обсуждения присяжные признали Ринша виновным по всем семи пунктам. Хотя ему грозит до 90 лет, ожидается, что фактический срок будет значительно короче.