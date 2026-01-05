Компания Narwal на выставке CES 2026 продемонстрировала, насколько далеко зашли технологии роботизированных пылесосов, представив модель Narwal Flow 2 Ultra — преемника Narwal Flow, который вышел в прошлом году. Если первая версия уже выделялась точной навигацией и самоочищающейся базой, то Flow 2 Ultra делает следующий шаг вперёд, решая одну из главных проблем подобных устройств: понимание окружающих объектов, а не просто их обход.

Narwal Flow 2 Ultra получил так называемое «безграничное распознавание объектов». За это отвечает новая AI-модель NarGPT и пара RGB-камер. В отличие от традиционного подхода, где робот ориентируется на заранее заданный список препятствий, новая модель способна постоянно распознавать новые объекты и реагировать на них в реальном времени.

Распознавание объектов в роботах-пылесосах — не новинка, однако Narwal пошла дальше, позволив устройству менять поведение в зависимости от типа обнаруженного предмета. По словам компании, Flow 2 Ultra способен убирать на расстоянии до 1 см от кабелей и ножек мебели, чтобы максимально охватить площадь, но при этом сознательно держится подальше от потенциально опасных объектов, например экскрементов домашних животных, чтобы не размазывать грязь по дому.

Одной из самых необычных функций стала возможность поиска домашних питомцев. Используя камеры, робот может по команде просканировать квартиру, найти животное и показать его местоположение удалённо. Более того, Flow 2 Ultra автоматически определяет зоны повышенной активности питомцев для более тщательной уборки и предлагает «умный режим компаньона», позволяющий видеосвязь с питомцем через робота и даже взаимодействие с ним с помощью специальных голосовых эффектов.

Помимо этого, в устройстве предусмотрены режимы для семей с маленькими детьми. Робот способен автоматически переходить в сверхтихий режим рядом с детской кроваткой, распознавать игрушки и отправлять напоминания, если они остались разбросанными, а также избегать игровых ковриков, чтобы сохранять чистоту в зонах для ползания.





Дополняет набор функций система Smart Valuables Guard, которая уведомляет пользователя, если робот обнаружит рядом ценные предметы.

Информации о цене и сроках начала продаж Narwal Flow 2 Ultra пока нет. Для ориентира, предыдущая модель Flow стоила около 1499 долларов. Ожидается, что новая версия будет продаваться по сопоставимой цене или немного дороже с учётом расширенных возможностей.