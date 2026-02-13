Компания Honor представила планшет Honor Pad X8b на глобальном рынке, расширив линейку доступных устройств с акцентом на развлечения и повседневную работу. Новинка получила 11-дюймовый экран с функциями защиты зрения, процессор Snapdragon, систему из четырёх динамиков и ёмкий аккумулятор на 10 100 мА·ч.

Honor Pad X8b оснащён 11-дюймовой TFT LCD-панелью с разрешением 1920 × 1200 пикселей, плотностью 207 ppi и поддержкой частоты обновления 90 Гц. Максимальная яркость достигает 500 нит, а сам дисплей сертифицирован TÜV Rheinland за сниженный уровень синего света и отсутствие мерцания, что делает его более комфортным для глаз.

В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 680, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Объём памяти можно расширить с помощью карты microSD вплоть до 2 ТБ.

Камеры представлены 5-мегапиксельным основным модулем с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, рассчитанной на видеозвонки и базовую съёмку. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч. Информация о поддержке быстрой зарядки не раскрывается, однако заявлено время автономной работы в режиме ожидания до 97 дней.

Планшет работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16 и предлагает фирменные программные функции Honor, включая родительский контроль, режимы защиты зрения и инструменты с элементами ИИ. Также в наличии четыре динамика с настройкой Honor Sound, поддержка Wi-Fi 5 (двухдиапазонный), Bluetooth 5.0 и зарядка через USB Type-C. Толщина корпуса составляет 7,25 мм, а вес — около 496 граммов.





В Саудовской Аравии Honor Pad X8b предлагается по цене 649 саудовских риялов (примерно $175) за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти без поддержки LTE. Планшет доступен в единственном цвете Space Gray. Информация о запуске устройства на других рынках пока не уточняется.