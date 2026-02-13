Компания Motorola в прошлом месяце представила смартфон Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, а вчера эта модель поступила в продажу в США. Теперь стало известно, что бренд планирует выпустить ещё два смартфона, оформленных в тематике чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщил известный инсайдер Evan Blass. По его словам, Motorola также готовит FIFA-версии моделей Razr Fold и Signature, однако точные сроки их анонса пока не раскрываются.

Напомним, Motorola Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition по сути является стандартным Razr 60, но с логотипом FIFA World Cup 2026 на задней панели. Кроме того, устройство поставляется с подборкой эксклюзивных обоев, посвящённых турниру, и рингтоном с официальной музыкальной темой чемпионата. Ожидается, что аналогичный набор визуальных и звуковых элементов получат и будущие FIFA-версии Razr Fold и Signature.

Пока Motorola не делится дополнительными подробностями о новых моделях, но, судя по всему, компания продолжит развивать линейку лимитированных устройств, приуроченных к чемпионату мира по футболу 2026 года.