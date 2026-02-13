Компания Sony расширила линейку своих флагманских беспроводных наушников с активным шумоподавлением WH-1000XM6, представив новый цвет Sand Pink. Он дополнил уже доступные варианты Black, Platinum Silver и Midnight Blue.

Флагманские Sony WH-1000XM6 были впервые представлены в мае 2025 года и являются самым продвинутым решением компании в этом сегменте. В основе системы шумоподавления лежит процессор HD Noise Canceling Processor QN3, который, по словам Sony, работает примерно в семь раз быстрее по сравнению с предыдущими поколениями. Система активного шумоподавления использует 12 микрофонов и адаптивный оптимизатор ANC, который постоянно анализирует окружающую обстановку и то, как наушники сидят на голове, автоматически подстраивая уровень подавления шума.

Sony также переработала драйверы для улучшения качества звука, привлекая к настройке инженеров по мастерингу из студий Sterling Sound, Battery Studios и Coast Mastering. Наушники поддерживают высококачественный кодек LDAC и оснащены технологией Edge-AI с апскейлингом DSEE Extreme для улучшения сжатых аудиофайлов.

В плане дизайна модель получила оголовье из веганской кожи, мягкие эластичные амбушюры и возвращённый складной механизм. Благодаря этому наушники можно убрать в более компактный чехол с магнитной застёжкой. Управление реализовано с помощью сенсорной панели, физических кнопок и отдельной функции быстрого отключения микрофона.

Среди дополнительных возможностей — режим Auto Ambient Sound для лучшей слышимости окружающих звуков, профиль Game EQ, оптимизированный для шутеров, а также Cinema 360 Reality Audio Upmix для более объёмного звучания при просмотре фильмов. Время автономной работы достигает 40 часов при отключённом активном шумоподавлении.





В наушниках используется интегрированный процессор Sony V2, который отвечает за работу адаптивного оптимизатора шумоподавления и обеспечивает стабильное качество вне зависимости от условий вокруг и посадки наушников.

Версия Sand Pink уже поступила в продажу через официальный магазин Sony и других крупных ритейлеров.