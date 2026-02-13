Собственники крупнейшего российского поисковика авиабилетов «Авиасейлс» начали искать покупателя на свой бизнес. Стоимость компании оценивается в сумму более 23 миллиардов рублей, однако сложная структура владения и наличие активов за рубежом могут стать барьером для сделки.

Процесс находится в стадии подготовки, конкретных переговоров с покупателями пока нет

Доля прямых продаж авиакомпаний составляет 50–70%, онлайн-агентства делят оставшиеся 30–50%

Потенциальными покупателями могут стать крупные банки

Владельцы готовят продажу

Собственники «Авиасейлс» рассматривают возможность продать бизнес, сообщили два источника «Коммерсантъ» в инвестиционных кругах. Они уточнили, что процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет. Ещё один собеседник издания не исключает, что владеющие основными долями в «Авиасейлс» инвестфонды могут также сейчас собирать предложения от потенциальных интересантов. «Но дешево не продадут», — отмечает он. В «Авиасейлс» заявили «Коммерсантъ», что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».

«Авиасейлс» — крупнейший в России поисковик билетов, существующий с 2007 года. Основатель бизнеса Константин Калинов умер в 2017 году. В 2014 году долю в компании в обмен на инвестиции в $10 миллионов получил фонд iTech Capital. В 2021 году он вместе с «Эльбрус Капиталом» вложил в компанию уже $43 миллиона. Сейчас «Авиасейлс» принадлежит гонконгской Go Travel Un. Около 35% в ней у кипрской Realstory Trading, 34% — у фондов iTech Capital, 20% — у кипрской Prati Limited. Миноритарными долями владеет менеджмент «Авиасейлс».

Оценка и барьеры для сделки

Инвестбанкир Илья Шумов предполагает, что сейчас стоимость бизнеса «Авиасейлс» не менее $300 миллионов (23,16 миллиарда рублей). Он обращает внимание на то, что существенная доля бизнеса сервиса находится за рубежом, поэтому сделать объективную оценку сложно. Именно непростая структура владения, наличие активов за пределами России и высокая стоимость могут стать барьером для продажи бизнеса, считает один из собеседников «Коммерсантъ».

Источник издания на туристическом рынке поясняет, что заработок поисковиков и систем бронирования обычно складывается из комиссий, бонусов, сборов и процентов, получаемых на конвертации валют. Руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов отмечает, что традиционно высокой считается маржинальность при реализации авиабилетов на рейсы зарубежных перевозчиков.





Рынок и потенциальные покупатели

Председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин поясняет, что доля прямых продаж авиакомпаний остаётся высокой — 50–60%. Леонид Пустов добавляет, что в случае некоторых крупных перевозчиков значение доходит до 70%. Оставшиеся 30–50% между собой делят онлайн-тревел-агентства.

Давление на бизнес ОТА может оказывать сокращение объёма авиаперевозок. Согласно Росавиации, в 2025 году российские авиакомпании суммарно перевезли 108,85 миллиона человек, что меньше год к году на 2,6%. Это обусловлено падением на 4% трафика внутри страны. Пассажиропоток на международных рейсах, напротив, вырос на 1,6% за год.

Дистрибуция билетов тоже дорожает. Это авансовый бизнес, предполагающий вложение средств, говорит источник «Коммерсантъ». Он обращает внимание и на постоянное снижение комиссий со стороны перевозчиков и растущую конкуренцию. Значительная доля покупателей сейчас переориентируется на экосистемы банков. Именно финансовым организациям, по его мнению, в перспективе могло бы быть интересно приобретение «Авиасейлс». Например, ранее сообщалось о переговорах Альфа-банка о приобретении агрегатора «Туту», в банке эту информацию опровергали.