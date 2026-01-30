Apple отчиталась о финансовых результатах первого квартала 2025 финансового года, показав рекордные показатели с ростом практически во всех географических регионах и категориях устройств.

Квартальная выручка достигла $143,8 млрд, что на 15,7% выше прошлогоднего показателя

Продажи iPhone выросли на 23,4% до $85,3 млрд

Активная база устройств превысила 2,5 млрд

Первый квартал финансового года традиционно становится самым успешным для Apple благодаря осенним запускам продуктов и праздничному сезону покупок. Этот период не стал исключением: компания продемонстрировала уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда выручка составила $124,3 млрд. Прибыль на акцию достигла $2,84.

Структура доходов по категориям

Главным драйвером роста стали продажи iPhone, которые принесли $85,3 млрд против $69,1 млрд годом ранее. Планшеты iPad также показали положительную динамику — $8,6 млрд по сравнению с $7,01 млрд в первом квартале 2025 финансового года.

Продажи компьютеров Mac незначительно снизились до $8,39 млрд с $8,9 млрд в прошлогодний отчётный период. Категория носимых устройств, аксессуаров и товаров для дома принесла $11,49 млрд, немного уступив показателю в $11,747 млрд годичной давности.

Сервисы достигли нового максимума

Направление услуг продолжает оставаться стабильным источником роста для Apple. В первом квартале 2026 календарного года выручка от сервисов составила $30,013 млрд, увеличившись с $26,34 млрд в аналогичном периоде предыдущего года. Это направление демонстрирует устойчивую восходящую траекторию на протяжении последних отчётных периодов.





Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере $0,26 на каждую обыкновенную акцию.

Влияние осенних запусков продуктов

В конце четвёртого квартала 2025 финансового года компания представила линейку iPhone 17, включая модель iPhone Air, умные часы Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3, а также наушники AirPods Pro 3. Эти запуски оказали минимальное влияние на результаты самого четвёртого квартала, но их эффект в полной мере отразился на показателях первого квартала 2026 календарного года.

В октябре состоялись дополнительные релизы: планшет iPad Pro с чипом M5, гарнитура Apple Vision Pro на M5 и 14-дюймовый MacBook Pro на базе M5. Хотя эти устройства продавались не весь квартал целиком, октябрьские запуски успели внести вклад в общие результаты периода, особенно учитывая сезонные паттерны потребительского спроса.

Комментарии руководства

«У iPhone был лучший квартал за всю историю благодаря беспрецедентному спросу, с рекордными показателями во всех географических сегментах, а услуги также достигли исторического максимума выручки с ростом в 14 процентов по сравнению с прошлым годом», — заявил генеральный директор Тим Кук в официальном комментарии.

«Мы также рады сообщить, что наша активная база теперь насчитывает более 2,5 миллиарда устройств, что свидетельствует о невероятной удовлетворённости клиентов лучшими в мире продуктами и услугами».

«В декабрьском квартале наши рекордные бизнес-показатели и сильные маржи привели к росту прибыли на акцию на 19 процентов, установив новый исторический рекорд по этому показателю», — отметил финансовый директор Apple Кеван Парех.