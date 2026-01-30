62439 129446 cookparekh xl
Apple отчиталась о финансовых результатах первого квартала 2025 финансового года, показав рекордные показатели с ростом практически во всех географических регионах и категориях устройств.

  • Квартальная выручка достигла $143,8 млрд, что на 15,7% выше прошлогоднего показателя
  • Продажи iPhone выросли на 23,4% до $85,3 млрд
  • Активная база устройств превысила 2,5 млрд

Первый квартал финансового года традиционно становится самым успешным для Apple благодаря осенним запускам продуктов и праздничному сезону покупок. Этот период не стал исключением: компания продемонстрировала уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда выручка составила $124,3 млрд. Прибыль на акцию достигла $2,84.

Содержание
1. Структура доходов по категориям
2. Сервисы достигли нового максимума
3. Влияние осенних запусков продуктов
4. Комментарии руководства

Структура доходов по категориям

Главным драйвером роста стали продажи iPhone, которые принесли $85,3 млрд против $69,1 млрд годом ранее. Планшеты iPad также показали положительную динамику — $8,6 млрд по сравнению с $7,01 млрд в первом квартале 2025 финансового года.

66397 139562 aaplproductgroups total rev

Продажи компьютеров Mac незначительно снизились до $8,39 млрд с $8,9 млрд в прошлогодний отчётный период. Категория носимых устройств, аксессуаров и товаров для дома принесла $11,49 млрд, немного уступив показателю в $11,747 млрд годичной давности.

Сервисы достигли нового максимума

Направление услуг продолжает оставаться стабильным источником роста для Apple. В первом квартале 2026 календарного года выручка от сервисов составила $30,013 млрд, увеличившись с $26,34 млрд в аналогичном периоде предыдущего года. Это направление демонстрирует устойчивую восходящую траекторию на протяжении последних отчётных периодов.


Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере $0,26 на каждую обыкновенную акцию.

66397 139561 apphe financis 2026 q1 revenue net profit bar

Влияние осенних запусков продуктов

В конце четвёртого квартала 2025 финансового года компания представила линейку iPhone 17, включая модель iPhone Air, умные часы Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3, а также наушники AirPods Pro 3. Эти запуски оказали минимальное влияние на результаты самого четвёртого квартала, но их эффект в полной мере отразился на показателях первого квартала 2026 календарного года.

В октябре состоялись дополнительные релизы: планшет iPad Pro с чипом M5, гарнитура Apple Vision Pro на M5 и 14-дюймовый MacBook Pro на базе M5. Хотя эти устройства продавались не весь квартал целиком, октябрьские запуски успели внести вклад в общие результаты периода, особенно учитывая сезонные паттерны потребительского спроса.

Комментарии руководства

«У iPhone был лучший квартал за всю историю благодаря беспрецедентному спросу, с рекордными показателями во всех географических сегментах, а услуги также достигли исторического максимума выручки с ростом в 14 процентов по сравнению с прошлым годом», — заявил генеральный директор Тим Кук в официальном комментарии.

«Мы также рады сообщить, что наша активная база теперь насчитывает более 2,5 миллиарда устройств, что свидетельствует о невероятной удовлетворённости клиентов лучшими в мире продуктами и услугами».

«В декабрьском квартале наши рекордные бизнес-показатели и сильные маржи привели к росту прибыли на акцию на 19 процентов, установив новый исторический рекорд по этому показателю», — отметил финансовый директор Apple Кеван Парех.

«Эти исключительно сильные результаты обеспечили почти 54 миллиарда долларов операционного денежного потока, что позволило нам вернуть акционерам почти 32 миллиарда долларов».

Источник: Appleinsider
