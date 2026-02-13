Ожидание Tesla Semi затянулось надолго. С момента первого показа концепта этого электрического грузовика прошло почти десять лет. На протяжении 98 месяцев поклонники бренда и транспортные компании гадали, дойдёт ли дело до реального массового выпуска. Хотя несколько компаний уже использовали грузовик в тестовом режиме, теперь Tesla действительно приближается к серийному производству. Новые подробности показывают, что Semi получился очень мощным, но при этом заметно подорожал по сравнению с первоначальными ожиданиями.

Одной из самых впечатляющих особенностей Tesla Semi стала скорость зарядки. Благодаря фирменной системе Megawatt Charging System, версия Long Range способна принимать мощность до 1,2 мегаватта. За 30 минут такой грузовик может получить столько энергии, сколько хватило бы для зарядки шести седанов Tesla Model 3. Обе версии Semi могут зарядиться до 60% всего за полчаса, что крайне важно для логистических компаний, которым необходимо минимизировать простои.

Tesla предлагает две модификации электрогрузовика. Версия Standard Range способна проехать около 523 км на одном заряде, а Long Range — до 805 км. Эти показатели заявлены при полной загрузке. Максимальная совокупная масса самого грузовика и груза достигает 37 195 кг.

Компания не раскрыла точную ёмкость аккумуляторов, но поделилась данными об энергопотреблении. Tesla Semi расходует примерно 1,06 кВт·ч на километр пути (1,7 кВт·ч на милю). Исходя из этого, можно предположить, что аккумулятор Standard Range имеет ёмкость около 550 кВт·ч, а у версии Long Range она достигает внушительных 875 кВт·ч.

Несмотря на впечатляющие характеристики, цена оказалась значительно выше ранних обещаний. В 2017 году Tesla заявляла стоимость в диапазоне от 128 000 до 154 000 евро. Теперь же сообщается, что Standard Range будет стоить около 213 000 евро, а Long Range — примерно 248 000 евро, без учёта налогов и дополнительных сборов.





В Tesla считают, что высокая начальная цена оправдана. Электрические грузовики дешевле в эксплуатации по сравнению с дизельными: топливо дорожает, а сложные двигатели требуют регулярного и дорогого обслуживания. Электромоторы проще по конструкции и нуждаются в меньшем уходе. В перспективе нескольких лет компании могут существенно сэкономить на топливе и сервисе, а именно этот фактор и является ключевым для бизнеса.

Производство Tesla Semi наконец набирает обороты. Для этого Tesla построила отдельный завод в городе Sparks, штат Невада. Строительство началось в 2024 году, а к концу 2025-го предприятие было почти готово к запуску. После выхода на полную мощность компания планирует выпускать до 50 000 грузовиков Semi в год. Это позволит Tesla конкурировать с такими производителями, как Volvo, которые уже активно продают электрогрузовики крупным клиентам.