Запуск серии Nothing Phone (4a) уже не за горами. Хотя компания Nothing пока не называет точную дату презентации, ожидается, что смартфоны будут официально представлены на глобальном рынке уже в следующем месяце. Недавно Phone (4a) появился в базе бенчмарка Geekbench, где подтвердилось, что устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти. Теперь же новая утечка раскрыла варианты конфигураций и цветовые решения всей линейки.

По информации инсайдера Судханшу Амбхоре, Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro будут доступны в двух версиях: с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя. Оба смартфона выйдут в чёрном цвете. При этом стандартный Phone (4a) также получит белую расцветку, а версия Pro, помимо чёрной, может появиться в серебристом исполнении.

Ранее сообщалось, что серия Phone (4a) может также включать синие и розовые варианты, однако в данной утечке они не упоминаются. Параллельно ходят слухи, что 12 марта Nothing представит полноразмерные наушники Headphone (a). Пока неясно, состоится ли запуск смартфонов Phone (4a) одновременно с анонсом наушников или же устройства покажут отдельно.

Недавно Nothing Phone (4a) Pro был замечен в базе сертификации EPREL, где стало известно о номинальной ёмкости аккумулятора 5088 мА·ч и поддержке быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Компания также официально подтвердила, что серия (4a) получит улучшенное хранилище стандарта UFS 3.1. Остальные технические характеристики обоих смартфонов пока держатся в секрете.