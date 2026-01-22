DJI запустила в Корее линейку роботов-пылесосов ROMO с миллиметровой точностью обнаружения препятствий, самоочищающейся станцией и технологиями навигации от производителя дронов.

DJI представила свои роботы-пылесосы ROMO в Корее. Линейка сфокусирована на полном покрытии пола, мощной силе всасывания и минимальном обслуживании. Топовая модель ROMO P имеет прозрачные панели на роботе и базовой станции, позволяющие видеть внутренние компоненты.

Сила всасывания до 25 000 Па с воздушным потоком 20 литров в секунду

Обнаружение объектов толщиной до 2 мм благодаря двойным датчикам fisheye и LiDAR

Базовая станция обеспечивает до 200 дней работы без обслуживания

Миллиметровая точность обнаружения препятствий

ROMO использует двойные датчики изображения fisheye и широкоугольный твердотельный LiDAR с двойным передатчиком для миллиметрового распознавания препятствий. С помощью машинного обучения робот обнаруживает и избегает объекты толщиной всего 2 мм, включая зарядные кабели и игральные карты. Датчики позволяют роботу перемещаться под кроватями, диванами и другой мебелью с низким просветом даже при слабом освещении. Широкое поле зрения помогает ему двигаться вокруг мебели неправильной формы, не пропуская участки.

Маршруты уборки используют технологию картографирования и навигации DJI. ROMO корректирует свой путь в реальном времени на основе препятствий и планировки комнаты. Он убирает вплотную к ножкам столов, проводам и углам, избегая таких предметов, как носки или разлитые жидкости. Двойные гибкие щётки автоматически выдвигаются и убираются для уборки вдоль краёв, под шкафами и вокруг ножек мебели. Зона охвата подметанием шире траектории швабры, поэтому грязь удаляется до начала влажной уборки.

Мощность всасывания и интеллектуальная адаптация

ROMO обеспечивает силу всасывания до 25 000 Па с воздушным потоком 20 литров в секунду. Когда система технического зрения обнаруживает рассыпчатый мусор вроде кошачьего наполнителя, робот замедляется и снижает скорость вращения боковой щётки, чтобы предотвратить разбрасывание. Двойные высокомоментные двигатели приводят в действие роликовые щётки, направляя волосы, пыль и крупный мусор в полый центр для лучшего захвата и меньшего запутывания.





Самоочищающаяся станция на 200 дней

Самоочищающаяся базовая станция справляется с длительным использованием при минимальных усилиях. Она использует четыре высоконапорные водяные струи, выпускное отверстие для отходов диаметром 16 мм и прилагает силу 12 ньютонов вниз на швабровые насадки для эффективного удаления грязи. Эта конфигурация поддерживает до 200 дней работы без обслуживания. Трёхступенчатая система шумоподавления снижает шум сбора пыли до 80 процентов.

Контроль влажности и дезодорирование

ROMO имеет встроенный резервуар для воды объёмом 164 мл, чтобы поддерживать швабровые насадки равномерно влажными, и автоматически регулирует подачу воды для более стойких пятен. ROMO P добавляет отдельный отсек для дезодоранта пола, позволяя использовать разные режимы для кухонь или полной уборки дома. Приложение DJI Home управляет роботом и предлагает предустановленные и настраиваемые режимы для ковров, порогов, кухонь, ванных комнат и зон с питомцами. Функции конфиденциальности включают шифрованную передачу видео и двухфакторную аутентификацию для доступа к камере. ROMO поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт и достигает полного заряда примерно за 2,5 часа.

Цена и доступность в Корее

Серия DJI ROMO доступна для предзаказа в Корее. Цены начинаются с 1 590 000 вон (около $1 100 / ₽101 000) за ROMO S, 1 790 000 вон (около $1 240 / ₽114 000) за ROMO A и 1 940 000 вон (около $1 340 / ₽123 000) за ROMO P.