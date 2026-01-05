За последние десять лет L’Oréal регулярно привозит на CES технологии из мира бьюти-индустрии, и выставка 2026 года не стала исключением. В этот раз компания представила сразу три новых устройства: Light Straight + Multi-styler, а также LED Face Mask и LED Eye Mask.

Несмотря на довольно простые названия, у всех трёх новинок есть интересные и необычные особенности. Light Straight использует инфракрасный свет для генерации тепла, необходимого для укладки волос. В свою очередь, LED Face Mask заметно отличается от аналогичных масок таких брендов, как Dr. Dennis Gross, Omnilux, Therabody и Shark. Вместо жёстких корпусов, которые плотно сидят на лице, версия от L’Oréal выглядит тонкой, гибкой и мягкой.

LED Eye Mask на изображениях выглядит необычно. Маска кажется прозрачной, с видимыми внутри лампами и проводами. На одних фото она полностью подсвечена красным цветом, на других — светятся лишь отдельные участки. На одном из изображений маски лежат в небольшом футляре и даже немного напоминают беспроводные наушники. Фотографий LED Face Mask пока нет, но можно предположить, что по дизайну она будет похожа на маску для глаз.

Согласно пресс-релизу, эта «ультратонкая гибкая силиконовая маска» пока находится на стадии прототипа и разработана совместно с компанией iSmart, специализирующейся на LED-решениях. Маска проводит автоматически запрограммированные 10-минутные сеансы и доставляет свет непосредственно к коже лица. В целом это похоже на существующие маски с красным светом, однако L’Oréal подчёркивает, что ключевым элементом эффективности является прозрачная основа с безопасной для кожи микросхемой, которая точно контролирует излучение двух длин волн: красного света (630 нм) и ближнего инфракрасного света (830 нм).

Выход маски на рынок запланирован только на 2027 год, поэтому информации о цене и доступности пока нет. При этом вице-президент L’Oréal по технологиям и открытым инновациям Гив Балуш сообщил изданию Engadget, что устройство будет премиальным, но при этом дешевле самых дорогих решений, уже представленных на рынке.





Одна из распространённых проблем полноразмерных LED-масок заключается в том, что кожа под ними часто пересыхает, так как использовать их нужно на чистой и сухой коже по 10 минут за сеанс. Балуш рассказал, что L’Oréal планирует выпустить специальную сыворотку для использования вместе с маской. Она должна снизить ощущение сухости и одновременно повысить эффективность световой терапии. По его словам, разработка косметических формул, специально адаптированных под такие устройства, является одним из будущих направлений развития компании.

Отдельный интерес вызывает и Light Straight. Как и фен AirLight Pro, это устройство использует инфракрасный свет для сушки и укладки волос. В L’Oréal отмечают, что обычные выпрямители могут нагреваться до 400°F (около 204 °C) и выше — температуры, при которых кератин начинает разрушаться, что приводит к повреждению кутикулы, ломкости и потере блеска. Для сравнения, многие пользователи раньше выставляли температуру выпрямителей на 425°F, хотя более щадящие 330°F зачастую оказываются достаточными.

По заявлению L’Oréal, Light Straight с запатентованной инфракрасной технологией позволяет добиться отличных результатов при более низких температурах, тем самым лучше сохраняя здоровье волос. Стеклянные пластины устройства не нагреваются выше 320°F, а внутренние тесты компании показали, что Light Straight работает в три раза быстрее и делает волосы в два раза более гладкими по сравнению с «ведущими премиальными стайлерами».

Устройство использует ближний инфракрасный свет, который, по словам L’Oréal, глубоко проникает в волокна волос и изменяет внутренние водородные связи. Кроме того, в Light Straight встроены датчики с фирменными алгоритмами и машинным обучением, которые адаптируются к движениям пользователя для «максимально индивидуального опыта». Что именно это означает на практике, пока не до конца ясно, но больше подробностей обещают раскрыть уже в рамках CES.

Поскольку Light Straight также выйдет не раньше 2027 года, информации о цене пока нет. Тем не менее, направление, в котором движется L’Oréal, выглядит многообещающим: компания продолжает искать новые, потенциально более щадящие и технологичные способы помочь людям выглядеть и чувствовать себя лучше.