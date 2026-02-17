Компания Gigabyte официально запустила в Китае новый игровой OLED-монитор GO27Q24G с диагональю 27 дюймов. Рекомендованная розничная цена модели составляет 2 599 юаней (около 376 долларов). Внешне монитор практически полностью повторяет ранее выпущенный GO27Q24, а ключевое отличие заключается в использовании другой технологии панели.

Монитор оснащён W-OLED-матрицей с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Панель поддерживает технологию MLA+ (Micro Lens Array Plus), которая повышает яркость и одновременно улучшает энергоэффективность. Используется глянцевая панель RealBlack Glossy с нулевым уровнем »дымки», антибликовым покрытием и специальным оптическим слоем, что помогает снизить отражения, повысить чёткость изображения и сохранить глубокий чёрный цвет даже при ярком освещении.

Типичная яркость в режиме SDR составляет 275 нит, а в HDR монитор способен достигать пиковых 1 300 нит. Устройство сертифицировано по стандарту DisplayHDR True Black 400, что подтверждает высокий уровень HDR и глубокие уровни чёрного. Также предусмотрен режим HyperNits, который увеличивает яркость HDR-сцен до 30% для лучшей проработки светлых участков.

Время отклика панели составляет всего 0,03 мс (GtG), что особенно важно для динамичных игр. Монитор поддерживает технологии FreeSync Premium и G-Sync, снижая разрывы изображения и подёргивания при переменной частоте кадров. Цветовой охват достигает 99% пространства DCI-P3, обеспечивая насыщенную и точную цветопередачу как в играх, так и при работе с контентом.

Для повышения комфорта при длительном использовании предусмотрены технологии устранения мерцания, режимы снижения синего света и система AI OLED Care, которая автоматически управляет пикселями и наборами настроек для уменьшения риска выгорания матрицы. Gigabyte также предоставляет трёхлетнюю гарантию с покрытием выгорания панели.





Набор разъёмов включает два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и подачей питания мощностью до 15 Вт. Дополнительно предусмотрен аудиоразъём для наушников. Питание осуществляется через внешний адаптер.

С точки зрения дизайна GO27Q24G получил тонкую безрамочную конструкцию со всех четырёх сторон, что делает его удобным для использования в многомониторных конфигурациях. Эргономичная подставка поддерживает регулировку высоты в пределах 130 мм, наклон от −5° до 21°, поворот на ±15° и разворот экрана на 90°. Основание выполнено из металла толщиной всего 2 мм, обеспечивая устойчивость без лишнего занимаемого пространства на рабочем столе.