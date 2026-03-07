Gigabyte анонсировала 10-узловой сервер B683-Z80-LAS1 формата 6U с двумя процессорами AMD EPYC Turin на каждом узле и продвинутой системой прямого жидкостного охлаждения, которая отводит до 90% тепла от CPU, памяти, накопителей и карт расширения. Это решение ориентировано на облачный хостинг и вычислительные нагрузки ИИ.

Каждый из десяти узлов сервера поддерживает установку двух 64-ядерных EPYC 9005 Turin или AMD EPYC 9004 Genoa на Socket SP5 с TDP до 500 Вт. Подсистема оперативной памяти DDR5-4800/6400 реализована по 12 каналам с 24 слотами на узел, что обещает большую пропускную способность для ресурсоёмких задач.

Характеристики и архитектура Gigabyte B683-Z80-LAS1

B683-Z80-LAS1 оборудован контроллером ASPEED AST2600 с Mini-DP-интерфейсом, 1 GbE-портом управления, тремя линиями PCIe 5.0 x16 и двумя USB 3.2 Gen1 Type-A. Для NVMe-накопителей предусмотрены два посадочных места типоразмера E3.S.

Уникальная особенность — система жидкостного охлаждения, охватывающая всю горячую электронику. Вместо стандартных воздушных кулеров жидкость отводит до 90% тепла, помогая сохранять стабильность при максимальных нагрузках. Дополняют охлаждение четыре вентилятора 80 мм, настроенные на поддержание температуры в диапазоне +10—+35 °C.

Питание и габариты системы

Питание стабильно обеспечивает 12 блоков суммарной мощностью 38,4 кВт с эффективностью по стандарту 80 PLUS Titanium. Это значение впечатляет даже для дата-центров уровня hyperscale. Конструкция шасси содержит дополнительные порты управления — всего их два, что расширяет контроль над сетью и мониторингом.





Размеры Gigabyte B683-Z80-LAS1 — 447 × 262,3 × 900 мм, вес около 38 кг. В сочетании с высокой плотностью компонентов и эффективным охлаждением он позволяет упаковать максимум производительности в компактный корпус, что особенно актуально для операторов облачных сервисов и провайдеров ИИ-вычислений.

Новые тренды в серверных платформах с AMD EPYC

Gigabyte не первая на рынке, кто внедряет жидкостное охлаждение под сокетом SP5, но охват компонентов — включая память и расширения — выделяет B683-Z80-LAS1 среди конкурентов. С переходом на EPYC 9005 Turin компания Intel и другие конкуренты получают серьёзный вызов: эффективный отвод тепла уже критичен для сохранения высоких тактовых частот и плотности серверов.

Рынок серверов стремится не только повысить производительность, но и снизить энергозатраты на охлаждение. Интеграция жидкостных решений напрямую с ключевыми узлами BOM (Bill of Materials) может стать новой нормой, учитывая растущую тепловую нагрузку современных процессоров и модулей памяти DDR5.

Gigabyte с B683-Z80-LAS1 показывает, что производители серверов учатся балансировать между плотностью, производительностью и устойчивостью к перегреву. В следующем году можно ожидать новую волну подобных устройств, которые будут занимать позиции у традиционных воздушных систем даже в массовом сегменте.