Будущий смартфон Infinix GT 50 Pro, который засветился в базе Geekbench в прошлом месяце, снова оказался в центре внимания благодаря новому отчёту от PassionateGeekz. На этот раз утечка раскрывает дизайн устройства и его основные технические характеристики.

Поскольку линейка GT у Infinix ориентирована на геймерский стиль, GT 50 Pro продолжает ту же концепцию. Задняя панель выполнена с диагональным узором, напоминающим карбоновое волокно, а в нижней части расположены зелёные светодиодные элементы в форме »когтей».

Фронтальная часть построена вокруг 6,78-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1.5K. Экран, по слухам, поддерживает частоту обновления 144 Гц и отличается тонкими рамками со всех сторон.

В основе устройства, как утверждается, лежит чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Его могут дополнить 12 ГБ оперативной памяти, а варианты встроенного хранилища составят 256 или 512 ГБ.

Именно с такой конфигурацией GT 50 Pro проходил тестирование в Geekbench, где набрал 1 612 баллов в однопоточном режиме и 6 686 баллов в многопоточном.





Что касается камер, смартфону приписывают квадрокамеру. Основной модуль — 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и размером пикселя 0,8 мкм. Его, как ожидается, дополнят 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и ещё один 8-мегапиксельный сенсор, а также двойная вспышка. Для селфи и видеосвязи может использоваться фронтальная камера на 13 Мп.

Аккумулятор GT 50 Pro, по слухам, будет представлен в одном из двух вариантов: либо одиночная батарея ёмкостью 6 500 мА·ч, либо двухъячеечная на 6 150 мА·ч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки на 30 Вт, обратной проводной зарядки на 10 Вт и обратной беспроводной зарядки на 5 Вт.

Компания Infinix пока официально не раскрывала информацию о GT 50 Pro. Однако с учётом того, что ключевые характеристики уже появились в сети, анонс устройства, вероятно, состоится в ближайшее время.