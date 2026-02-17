Первая крупная презентация Apple в этом году состоится 4 марта. На этом фоне генеральный директор Nothing Карл Пей решил привлечь внимание к собственному анонсу и объявил о запуске нового смартфона среднего класса Nothing Phone (4a) Pro всего через день после мероприятия Apple.

Основатель Nothing Carl Pei подтвердил в тизере, что следующая презентация компании пройдёт в четверг, 5 марта. При этом он не стал создавать отдельный промоматериал, а просто взял официальный анонс Apple, заменив в нём название бренда и дату на свои.

Скорее всего, выбор даты не случаен. Преемник Nothing Phone (3a) Pro будет представлен на следующий день после анонса iPhone 17e, что позволит Nothing напрямую позиционировать свою новинку как более выгодную альтернативу: с более быстрым экраном, увеличенной батареей, большим количеством камер и при этом по более низкой цене.

Официальный аккаунт Nothing в X использует менее провокационный стиль, но также подтверждает дату презентации — 5 марта. Другие тизеры указывают на то, что смартфон будет доступен в розовом и синем цветах, а также намекают, что устройство будет »приятным на ощупь», что, вероятно, связано с использованием нового материала корпуса.

Согласно более ранним слухам, Nothing Phone (4a) Pro получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу и оснащённый четырьмя производительными ядрами Cortex-A720 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A520. Ожидается, что как Nothing Phone (4a), так и версия Pro будут доступны с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом от 128 до 256 ГБ. Оба смартфона выйдут в чёрном и белом цветах, а также в ярких расцветках, показанных в тизерах. Кроме того, на этом же мероприятии, вероятно, представят полноразмерные наушники Nothing Headphone (a).



