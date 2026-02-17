Apple готовит iPad mini с OLED‑экраном, обновлённым чипом и заметной доработкой корпуса — и, похоже, готова попросить за это больше денег. В планах есть переход на OLED, использование A19 Pro в младшей конфигурации, улучшенная водозащита за счёт вибрационной акустики и вероятность релиза в 2026 году, причём стартовая цена может вырасти примерно на $100.

Процессор и производительность

Внутри следующего iPad mini, судя по утечкам, может оказаться чип A19 Pro — вероятно, не его старшая версия, а «средний» вариант, аналогичный тому, что используется в iPhone Air. У старшей A19 Pro для iPhone 17 Pro 6‑ядерный CPU и 6‑ядерный GPU; урезанная версия имеет на одно графическое ядро меньше. Чип изготовлен по улучшенному 3‑нанометровому N3P‑процессу и включает 16‑ядерный Neural Engine, улучшенное кэширование и объединённую схему сжатия изображений.

Практическая смысловая нагрузка проста: iPad mini 8 вряд ли превзойдёт по CPU‑производительности iPad Air на том же чипе, но получит заметный прирост графики и ускорения задач ИИ по сравнению с A17 Pro в мини‑модели текущего поколения. Вариант с A20 Pro остаётся маловероятным, но не исключён — Apple иногда оставляет мини‑модель не с самым свежим A‑чипом.

Дисплей

Ключевой визуальный апгрейд — переход с LCD на OLED. Ожидается увеличение диагонали с 8,3» до примерно 8,7» в зависимости от оптимизации рамок. OLED даст лучшее черного, контраст и реакцию, а также позволит тоньше оформлять корпус. Для мини‑модели обсуждают не LTPO «двухстековый» вариант, как у Pro‑iPhone, а одинарный LTPS, что делает панель чуть менее яркой, но всё равно значительно лучше по качеству, чем нынешняя LCD‑матрица.

Ожидаемый формат: OLED, возможна диагональ ~8,7»

Частота обновления: не подтверждённая, но логично рассчитывать на 120 Гц у первичной модели с OLED

Поставщики: Samsung Display; запуск массового производства панели планировался на вторую половину 2025 года

Переход iPad mini на OLED — часть более широкой стратегии Apple по замене LCD в линейке iPad: Pro уже получил OLED, далее подойдут Air и mini. То есть качество картинки вырастет, но и себестоимость устройства вырастет вместе с ценой для покупателя.





Корпус и водозащита

В корпусе ожидаются реальные инженерные изменения: Apple хочет приблизить уровень защиты к тому, что есть у iPhone, и для этого проектирует новую акустическую систему без традиционных отверстий. Звук будут «выплёскивать» вибрирующие поверхности — технологию, которую компания описывала в патентах ещё несколько лет назад.

Отказ от видимых прорезей и усиление уплотнений позволит получить более герметичный корпус и шанс на сертифицированный IP‑рейтинг для iPad mini — то, чего у мини‑планшетов Apple раньше не было. Это практичный апгрейд: планшет часто берут в поездки и на улицу, и защита от влаги станет аргументом в пользу более дорогой модели.

Дата выхода и цена

Точные сроки пока расходятся: аналитики Omdia и DSCC давали разные оценки по годам, источники в корейской прессе и инсайдеры указывают на 2026 год, а некоторые утечки говорят о второй половине 2026‑го. Samsung Display планировал подготовить массовое производство панелей для iPad mini к H2 2025, что укладывается в релиз устройства в 2026 году.

Цена — отдельный момент. Базовый iPad mini сейчас стартует с $499. Аналитики и инсайдеры ожидают прибавки до $100 за OLED и улучшения корпуса, то есть ориентировочная стартовая цена может подрасти до примерно $599. Для тех, кто присматривается к более дешёвым решениям, Apple внутренняя альтернатива — 10‑е поколение iPad от $329.

Что получат покупатели и кто проигрывает

Покупатель — получит компактный планшет с OLED‑картинкой, сильным чипом для класса устройства и улучшенной защитой корпуса. Для тех, кто использует mini в поездках или на улице, это важное улучшение. Для любителей экономии смысловой выбор очевиден: если вы готовы пожертвовать OLED и водозащитой — iPad 10 остаётся выгодным вариантом.

Проигрывают конкуренты, которые базируются на более дешёвых LCD‑панелях: повышение цены делает iPad mini ближе по стоимости к среднему сегменту Android‑планшетов и увеличивает давление на производителей недорогих планшетов. С другой стороны, часть покупателей может отвернуться от Apple из‑за роста цен — особенно в регионах с чуткой к курсу валют покупательной способностью.

Перспективы

Если Apple запустит OLED iPad mini в 2026 году по цене около $599, это станет ещё одним шагом к унификации технологий дисплеев в линейке iPad и очередным подтверждением того, что премиальные функции стоят премиально. Открытые вопросы — сохранит ли мини задний уровень камней и будет ли в продажах этого поколения устойчивый спрос при росте цены. Ответы появятся после анонса и первых продаж.