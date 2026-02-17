Выход смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max уже не вызывает сомнений — оба устройства ранее прошли сертификацию в разных странах. Теперь в сети появились новые подтверждения скорого анонса: Poco X8 Pro был замечен в базе данных Geekbench, где прототип устройства прошёл тестирование производительности.

Согласно результатам бенчмарка, смартфон набрал 1 708 баллов в одноядерном тесте и 6 297 баллов в многоядерном. В листинге указано, что устройство работает на новом процессоре Dimensity 8500 от MediaTek. В протестированном образце было установлено 12 ГБ оперативной памяти, однако на старте продаж Poco может предложить и другие конфигурации.

Ожидается, что Poco X8 Pro будет поставляться с Google Android 16 »из коробки», поверх которого будет установлена оболочка HyperOS 3 от Xiaomi. По предыдущим утечкам, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 6 500 мА·ч.

Ранее также сообщалось, что Poco X8 Pro может оказаться переименованной версией Redmi Turbo 5 для международных рынков. Если эта информация подтвердится, устройство будет оснащено 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1268 × 2756 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-регулировкой яркости на уровне 3 840 Гц и пиковой яркостью до 3 500 нит. Объём встроенной памяти составит 256 или 512 ГБ.

В плане камер ожидается основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 20 Мп. Судя по объёму уже утёкшей информации, официальный анонс Poco X8 Pro может состояться в ближайшее время.



