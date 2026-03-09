Компания vivo подтвердила, что в ближайшее время представит в Китае новый смартфон vivo X300s. Ранее в утечках устройство фигурировало под названием X300 Max. Ожидается, что новая версия серии выйдет одновременно с флагманом vivo X300 Ultra.

Информацию о новинке опубликовал менеджер по продуктам vivo Хан Боксяо на платформе Weibo. По его словам, vivo X300s станет более крупной и улучшенной версией стандартной модели X300.

Смартфон получит плоский 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей на базе панели BOE Q10+. Экран будет поддерживать частоту обновления 144 Гц и разрешение 1.5K. Также заявлена технология Circular Polarization Light 2.0, которая, по словам компании, обеспечивает лучшую защиту глаз.

Кроме того, vivo X300s будет оснащён симметричными двойными динамиками 1511 и поддержкой функции Super-sense Gaming Audio Zone. Производитель утверждает, что она способна улучшить детализацию звука в играх примерно на 120%.

Смартфон также получит вибромотор 751440, который должен обеспечить более точную и реалистичную тактильную отдачу.





Особое внимание уделено камере: представитель vivo подтвердил, что устройство будет оснащено основной камерой на 200 Мп. Однако другие детали системы камер пока не раскрываются.

Согласно последним утечкам, смартфон может работать на базе процессора Dimensity 9500. Также ожидается перископическая телефотокамера на 50 Мп, аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч и защита корпуса по стандарту IP69.