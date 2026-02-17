Changan вывел на российский рынок обновлённый CS35 Max: у модели появился турбированный мотор, 7-ступенчатая преселективная трансмиссия и передний привод, а стартовая цена объявлена на уровне 2 599 900 рублей.

В базовой версии производитель предлагает три экрана, камеру заднего вида и «зимний пакет» с подогревом руля, передних и задних сидений и обогревом лобового, заднего и боковых стёкол. Параллельно Changan усилил антикоррозийную защиту, обновил лак и добавил 115 дополнительных шумопоглощающих элементов — производитель обещает снижение уровня шума в салоне за счёт улучшенной виброизоляции на 50%.

Цена и комплектация

Стартовая цена новой версии CS35 Max — 2 599 900 рублей. В комплектацию начального уровня входят:

Три экрана в салоне

Камера заднего вида

«Зимний пакет»: подогрев руля, передних и задних сидений, обогрев лобового, заднего и боковых стёкол

Турбированный двигатель и 7-ступенчатая преселективная трансмиссия

Передний привод

Размеры и шумоизоляция

Габариты CS35 Max изменились: длина выросла на 210 мм, ширина — на 35 мм, колёсная база прибавила 110 мм. В реальном мире это значит больше места для пассажиров и более уверенная устойчивость на дороге.

Помимо увеличения пространства, инженеры сосредоточились на комфорте: усиленная антикоррозионная защита и доработанная краска должны продлить жизнь кузова, а 115 дополнительных шумоизоляционных элементов в сочетании с обновлённой виброизоляцией сокращают фоновые шумы в салоне почти вдвое по заявлению производителя.





По цене и оснащению CS35 Max попадает в сегмент компактных кроссоверов, где ему придётся соревноваться с моделями вроде Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 4. Для покупателей из регионов с холодными зимами «зимний пакет» и улучшенная защита кузова могут стать решающими аргументами, но конкурентам остаётся чем ответить — у них часто есть похожие опции и активная дилерская сеть.