До официального анонса серии Oppo Find X10 остаётся ещё несколько месяцев, однако в сети уже появились новые подробности о возможностях зарядки будущих смартфонов. Ожидается, что в линейку войдут модели Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max.

По данным инсайдера, опубликовавшего информацию на платформе Weibo, новые смартфоны серии Find X10 могут получить встроенные магниты для поддержки беспроводной зарядки в стиле MagSafe. Если слух подтвердится, это станет редким решением для Android-устройств.

На данный момент подобную реализацию, помимо линейки Google Pixel 10, не предлагает ни один другой Android-смартфон. Даже будущая серия Samsung Galaxy S26, по слухам, обойдётся без встроенных магнитов и ограничится поддержкой стандартной беспроводной зарядки Qi2.

Наличие магнитов в корпусе позволило бы смартфонам Oppo Find X10 работать с широким набором аксессуаров с магнитным креплением — например, беспроводными зарядками и держателями — без необходимости использовать специальные чехлы с магнитами.

Согласно предыдущим утечкам, базовый Find X10 может быть оснащён процессором Dimensity 9500+, тогда как Find X10 Pro и Find X10 Pro Max, вероятно, получат более мощный чип Dimensity 9600. Также ожидается, что старшие модели серии будут оснащены двумя тыльными камерами по 200 мегапикселей.





Пока Oppo не подтверждала эту информацию официально, но если слухи окажутся верными, серия Find X10 может заметно выделиться на фоне конкурентов за счёт расширенной экосистемы аксессуаров и более удобной беспроводной зарядки.