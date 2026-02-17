Opera запустила Web Rewind — интерактивную подборку «детских фото» интернета, приуроченную к 30‑летию браузера. Проект оформлен как игровая хроника: можно листать эпохи, вспоминать мемы и добавлять свои истории. Параллельно компания проводит конкурс: три лучших рассказа получат поездку в CERN; заявки принимают до 27 марта 2026 года.

Как участвовать в конкурсе Web Rewind

Зайдите на сайт web-rewind.com и нажмите «Submit».

Опишите свою веб‑воспоминание — не более 500 символов.

Прикрепите фото или видео (опционально) — файл не должен превышать 10 МБ.

Крайний срок подачи — 27 марта 2026 года. Победят трое, поездки запланированы до 30 июня 2026 года.

Чем Web Rewind отличается от Wayback Machine

Коротко: Web Rewind — не архив «как было», а отборный эмоциональный каталог. Wayback Machine собирает снимки сайтов бесстрастно и по технологии; Web Rewind курирует эпохи, добавляет интерактивные слои и приглашает людей делиться личными историями. Это ближе к музейной витрине с возможностью пощёлкать экспонаты, а не к огромной кладовой исходников.

Для Opera это классический ход маркетинга: ностальгия как вовлекающий инструмент. Пользовательский контент даёт проекту живые истории и бесплатный PR; в обмен компания получает трафик и эмоциональную связь с аудиторией. Ничего криминального — просто очевидная ставка на воспоминания, которые хорошо конвертируются в репосты и упоминания.

«To mark the big 3-0, we’re hunting for the best web memories that actually stuck. We’re encouraging everyone to reflect for a second and submit their own »Web Rewind» moments — whether it’s a life-changing online interaction, a nostalgic gaming site, or a piece of internet folklore that defined your experience online. The authors of the three best entries will win a trip to the birthplace of it all: CERN in Switzerland. This is where the World Wide Web was born in the early 90s. Winners will get the rare chance to visit the home of the Large Hadron Collider and stand where Sir Tim Berners-Lee first revolutionized how we share information.» Opera, пресс-релиз

Что будет дальше

Варианты развития очевидны: проект остаётся одноразовой кампанией — и ничего не меняется, кроме пары тысяч историй на сайте; либо Opera развивает Web Rewind в регулярный проект с коллаборациями (музеи, архивы, образовательные программы). В обоих случаях важный элемент — как долго пользователи будут возвращаться к «игровой» хронике, когда первичный всплеск интереса схлынет.

И ещё вопрос, который осталось без ответа: готовы ли крупные архивы и независимые исследователи доверить свой взгляд на историю брендов и мемов коммерческому проекту, пусть и милому? Судя по нынешней моде на ностальгию, ответ на это скоро увидим в репостах и лентах.



