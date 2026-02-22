Если Google начал показывать AI‑резюме страниц и вам это мешает, есть быстрый трюк: введите в конце поискового запроса знак en‑dash и пару символов — например «-ai» — и обзоры исчезнут. Это не настройка в интерфейсе, а хитрый приём, который временно выключает блоки с генеративными ответами и возвращает больше прямых ссылок.

Как убрать AI‑обзоры из поиска Google

Работает просто: допишите к запросу через en‑dash (-) короткую цепочку символов без пробела. Примеры: «рецепт пиццы-ai», «лучшие наушники-1», «что такое HTTP-z». Google традиционно понимает en‑dash как исключение темы из выдачи — похоже, это случайно глушит и блок AI‑обзора.

Ввести запрос в строку поиска.

После запроса без пробела поставить en‑dash (-) и буквы или цифры, например «-ai».

Нажать Enter — блок AI‑резюме должен исчезнуть; при необходимости переключиться на вкладку «Веб».

Где и когда работает трюк

Трюк заметно надёжен на компьютерах в браузерах — Chrome, Firefox и других. В мобильных приложениях на iOS en‑dash часто не спасает: встроенные «веб‑гайды» или кнопка «Классический поиск» остаются видимыми, и приходится нажимать её, чтобы получить чистую выдачу. На некоторых Android‑устройствах (включая тестовые Pixel) «-ai» убирал обзоры, но это поведение непостоянно: Google может закрыть лазейку в любой момент.

У Google есть фильтр «Веб», который показывает только ссылки, но компания отмечает, что им пользуется ничтожно малая доля пользователей. Поэтому этот «шорткат» оказался полезнее простого переключателя и пока что удобнее, чем лезть в настройки.

Альтернативы без генеративного AI

Если хочется более устойчивого решения, можно сменить поисковик. DuckDuckGo и Brave предлагают опцию отключения AI‑резюме прямо в настройках, а сам браузер не обязателен: поисковик меняется в настройках Chrome. Это удобнее, чем постоянно добавлять «-ai» к каждому запросу и избавляет от риска, что трюк перестанет работать.





Также полезно помнить: генеративные обзоры иногда ошибаются или вырывают факт из контекста — поэтому кликайте на первоисточник, если от результата зависит решение или покупка.

Что дальше с AI‑обзорами Google

Короткий ответ: Google будет тестировать и менять формат выдачи, и «быстрый выключатель» в виде «-ai» может пропасть. Если вас раздражают автоматические резюме, переход на поисковик с ручным переключателем — единственный способ получить предсказуемый результат. А пока — пара нажатий и несколько символов в конце строки возвращают старые добрые ссылки.