Компания Decathlon представила в Европе новую версию электрического гибридного велосипеда Rockrider E-ACTV 100 с низкой рамой. Модель была впервые показана в начале 2025 года: тогда в продажу поступили варианты с высокой рамой в цвете Charcoal Gray и с низкой рамой в цвете Pearl Gray, которые постепенно появились в разных странах Европы.

Теперь в интернет-магазине Decathlon в таких странах, как Нидерланды, Испания и Франция, стал доступен Rockrider E-ACTV 100 Low Frame в новом цвете Almond Green. Цена осталась прежней и составляет 999,99 евро, как и у серой версии.

Помимо нового цвета алюминиевой рамы, зелёная версия полностью идентична ранее выпущенным моделям. Велосипед оснащён бесщёточным мотором Rockrider на заднем колесе с напряжением 36 В, мощностью до 250 Вт и крутящим моментом до 45 Н·м. Этого достаточно для преодоления подъёмов с уклоном до 10% и суммарного набора высоты около 500 метров. Пользователю доступны несколько режимов помощи, максимальная скорость с поддержкой — до 25 км/ч.

Rockrider E-ACTV 100 оснащён встроенной съёмной батареей ёмкостью 356 Вт·ч, которая обеспечивает запас хода до 70 км в режиме Eco. Велосипед имеет 6 скоростей, переднюю амортизационную вилку с ходом 60 мм, гибридные покрышки и механические дисковые тормоза с роторами диаметром 160 мм. В оснащение также входят крылья, освещение и светодиодный контроллер на руле. Благодаря поддержке Bluetooth можно просматривать статистику поездок в приложении Decathlon Ride.