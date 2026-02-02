Компания Decathlon представила в Европе новый хардтейл-электровелосипед Rockrider E-EXPL 100. Модель выделяется очень низкой ценой — менее €1 000 — при наличии электромотора с крутящим моментом 43 Н·м, передней амортизационной вилки и заднего переключателя Microshift. Велосипед также оснащён аксессуарами вроде контроллера на руле и встроенного освещения.

Новая модель появилась вскоре после анонса более дорогой версии E-EXPL 100 LTD. Несмотря на схожее название, между двумя велосипедами есть ряд отличий. В стандартном Rockrider E-EXPL 100 используется мотор Vision VRNH105, тогда как версия LTD оснащается фирменным мотором Rockrider. При этом оба двигателя установлены в заднем колесе, имеют номинальную мощность 250 Вт (до 316 Вт в пике) и обеспечивают крутящий момент 43 Н·м. Предусмотрены режим помощи при ходьбе и три уровня поддержки с максимальной скоростью ассистирования до 25 км/ч.

Отличия есть и в аккумуляторах. Базовая версия получила батарею ёмкостью 360 Вт·ч, обеспечивающую запас хода до 50 км, тогда как E-EXPL 100 LTD оснащается аккумулятором на 499 Вт·ч с заявленной дальностью до 100 км.

Rockrider E-EXPL 100 комплектуется механическими дисковыми тормозами — 180 мм спереди и 160 мм сзади. У версии LTD используются гидравлические двухпоршневые тормоза диаметром 180 мм. Обе модели имеют рулевой LED-контроллер с портом USB-C, хотя производители этих блоков различаются. Велосипеды оснащены 7-скоростной трансмиссией с задним переключателем Microshift RD-M25L X7 и 29-дюймовыми покрышками Kenda Booster K1227.

Рама выполнена из алюминия, установлена амортизационная вилка Zoom с ходом 100 мм. Вес версии E-EXPL 100 в размере M составляет 24,5 кг, тогда как E-EXPL 100 LTD весит около 26 кг. Более дорогая модификация также получила расширенный набор аксессуаров: крылья, багажник и подножку, тогда как обе версии изначально оснащаются звонком и фарами.





Белый Decathlon Rockrider E-EXPL 100 оценён в €1000 что делает его на €700 дешевле версии LTD.