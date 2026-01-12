ASUS представила на CES 2026 два новых 14-дюймовых игровых ноутбука серии TUF Gaming A14, ориентированных на портативный гейминг без серьёзных компромиссов по производительности. Модели FA401GM и FA401EA сочетают компактный корпус, высокую вычислительную мощность и усиленную конструкцию, соответствующую военным стандартам прочности.

Производительность и графика

Флагманская модель TUF Gaming A14 FA401GM построена на процессоре AMD Ryzen AI 9 465 с 10 ядрами и 20 потоками. В чип встроен нейронный процессор, обеспечивающий до 50 TOPS производительности в задачах искусственного интеллекта. За графику отвечает дискретная видеокарта GeForce RTX 5060 Laptop GPU с максимальным TGP до 115 Вт в ручном режиме с Dynamic Boost. Такая конфигурация рассчитана как на современные AAA-игры, так и на киберспортивные дисциплины, а также на стриминг и многозадачную работу.

RTX 5060 поддерживает актуальные технологии DLSS, включая DLSS 4. Они обеспечивают мультикадровую генерацию, улучшенную реконструкцию лучей и масштабирование с повышенной чёткостью за счёт тензорных ядер пятого поколения. Это позволяет повышать частоту кадров, снижать задержки и улучшать визуальное качество в широком спектре игр.

Модель TUF Gaming A14 FA401EA делает акцент на энергоэффективность и интегрированную графику. Это первый ноутбук серии TUF Gaming с процессором AMD Ryzen AI Max+ 392, который включает 12 вычислительных ядер и графику Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками. Нейронный модуль также обеспечивает до 50 TOPS. Чиплетная архитектура позволяет процессору и графике использовать общий пул памяти, что повышает эффективность в играх, креативных задачах и локальных ИИ-нагрузках без дискретной видеокарты.

Экран и визуальные возможности

Обе версии оснащаются 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 точек и соотношением сторон 16:10. Частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика — 3 мс с поддержкой overdrive. Панель охватывает 100% цветового пространства sRGB и достигает яркости 400 нит, что делает её пригодной не только для игр, но и для работы с графикой.





FA401GM поддерживает технологию G-SYNC для синхронизации частоты обновления с видеокартой NVIDIA, тогда как FA401EA использует FreeSync для систем на базе AMD.

Охлаждение и конструкция

Несмотря на компактные размеры, ноутбуки рассчитаны на высокие тепловые нагрузки. FA401GM поддерживает видеокарту с потреблением до 115 Вт, а FA401EA — процессор с максимальным TDP до 95 Вт в ручном режиме. Система охлаждения включает новые моторы вентиляторов, крыльчатки с 97 лопастями и дополнительные микроотверстия в области клавиатуры для улучшения притока воздуха и снижения температуры корпуса.

Обе модели соответствуют требованиям военного стандарта прочности, что подчёркивает их ориентированность на мобильное использование без риска для надёжности.

Память, интерфейсы и автономность

Ноутбуки поддерживают четырёхканальную память LPDDR5X. FA401GM предлагает до 32 ГБ с частотой 7500 МГц, а FA401EA — до 64 ГБ с частотой 8000 МГц. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 и поддержкой накопителей общим объёмом до 4 ТБ.

Набор интерфейсов включает USB4 с DisplayPort и Power Delivery, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1 и кардридер microSD стандарта UHS-II. Беспроводные возможности представлены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 73 Вт·ч. Вес ноутбуков составляет от 1,46 до 1,48 кг, что делает TUF Gaming A14 одними из самых лёгких игровых моделей, представленных на CES 2026.