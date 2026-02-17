Индийский бренд Lava выпустил на домашнем рынке новый смартфон Bold N2 4G. Это бюджетная модель с поддержкой 4G, доступная в двух цветах и с ценой ниже 100 долларов.

Lava Bold N2 4G стал преемником модели Bold N1 4G, представленной в июне прошлого года. Несмотря на схожие характеристики, новинка получила обновлённый дизайн и улучшенную защиту от внешних воздействий.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Unisoc SC9863A в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Также предусмотрен слот для карты microSD для расширения памяти. Дизайн задней панели был переработан — теперь он напоминает Bold N1 5G. Кроме того, степень защиты корпуса повышена до IP64, тогда как у предыдущей модели была IP54. Lava Bold N2 4G оснащён 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц. Экран окружён толстыми рамками, а в каплевидном вырезе расположена фронтальная камера на 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани.

Основная камера включает 13-мегапиксельный сенсор, дополненный вторым датчиком неизвестного назначения, а также светодиодной вспышкой. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч. Смартфон работает под управлением Android 15 Go прямо из коробки.

Продажи Lava Bold N2 4G стартуют 27 февраля. Устройство будет доступно в цветах Indus Black и Siachen White. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 7 499 индийских рупий (около 82 долларов США).



