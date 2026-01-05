Компания Baseus на CES 2026 анонсировала новый компактный пауэрбанк PicoGo AC22 Ultra Mini, представив его вместе с моделью Spacemate RD1 Pro. Новинка отличается небольшими габаритами, но при этом поддерживает быструю проводную зарядку и оснащена встроенным кабелем USB-C для повседневного использования.

PicoGo AC22 имеет ёмкость 10 000 мА·ч и использует двухэлементную конструкцию с общей энергетической ёмкостью 72 Вт·ч. Несмотря на компактный форм-фактор, пауэрбанк поддерживает выходную мощность до 45 Вт через USB-C, чего достаточно для быстрой зарядки современных смартфонов и планшетов, а также для подзарядки компактных ноутбуков и портативных игровых устройств. По заявлению Baseus, устройство может одновременно заряжать два гаджета — через встроенный кабель и дополнительный USB-C порт.

Одной из самых удобных особенностей стал встроенный кабель USB-C, который также можно использовать в качестве ремешка для переноски. Это избавляет от необходимости брать с собой отдельный кабель и позволяет использовать пауэрбанк сразу после того, как вы достали его из кармана или сумки. Для пользователей, предпочитающих минимализм в поездках, такое решение ориентировано прежде всего на удобство.

На корпусе PicoGo AC22 установлен небольшой цифровой дисплей, отображающий информацию о заряде в реальном времени. Пользователь может быстро проверить оставшуюся ёмкость и статус зарядки. Согласно техническим характеристикам, USB-C поддерживает несколько профилей напряжения — до 20 В и 2,25 А, что позволяет корректно работать с различными протоколами быстрой зарядки.

Зарядка самого пауэрбанка также осуществляется через USB-C — используется один порт и один тип кабеля. При одновременной зарядке нескольких устройств суммарная выходная мощность составляет 5 В / 3 А.





Стоимость Baseus PicoGo AC22 Ultra Mini составляет 59,99 доллара. Продажи стартуют в феврале 2026 года.