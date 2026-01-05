Представленный на CES 2026 Belkin Charging Case Pro стал одним из самых необычных и функциональных транспортных чехлов для Nintendo Switch 2 на сегодняшний день. Его ключевая особенность — встроенный пауэрбанк, который способен заряжать консоль прямо во время переноски с мощностью до 30 Вт. Аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч позволяет почти втрое увеличить время автономной работы приставки, учитывая, что сама Nintendo Switch 2 оснащена батареей на 19,74 Вт·ч или 5 220 мА·ч.

По данным Nintendo, время работы Switch 2 составляет от 2 до 6,5 часов в зависимости от игры и уровня яркости экрана. На передней панели чехла расположен небольшой дисплей, отображающий уровень заряда встроенного аккумулятора. Также предусмотрена откидная подставка, позволяющая установить консоль под удобным углом без использования штатной, не самой устойчивой ножки самой приставки. Внутри корпуса есть скрытый отсек для Apple AirTag, что помогает отследить чехол в случае потери.

Belkin Charging Case Pro также рассчитан на хранение до 12 игровых картриджей и оснащён дополнительным карманом на внутренней стороне крышки, куда можно положить кабели, салфетку из микрофибры или другие аксессуары. Жёсткий корпус обеспечивает надёжную защиту Nintendo Switch 2, а ручка для переноски упрощает транспортировку. Зарядка самого чехла осуществляется через USB-C-разъём, расположенный на передней части.

Belkin Charging Case Pro для Nintendo Switch 2 (модель ENA003) уже доступен для предварительного заказа по цене 99 долларов. Начало поставок ожидается в середине января.