Компания BenQ анонсировала новый портативный светодиодный проектор GV32, созданный для домашнего развлечения в небольших пространствах вроде спальни или студенческого общежития. Устройство поддерживает разрешение 1080p, работает на Google TV и имеет официальную сертификацию Netflix. В США проектор уже доступен для предзаказа по цене 599 долларов, а в подарок пользователи получат переносной экран на 100 дюймов.

GV32 сохранил дизайн серии GV с поворотным основанием, которое обеспечивает вертикальный наклон на 135° и полный горизонтальный разворот на 360°. Это позволяет легко проецировать изображение на стены или потолок из любой позиции. Для удобства настройки предусмотрены автофокус, 2D-коррекция трапецеидных искажений, автоматический поворот изображения и цифровой зум.

Проектор выдает яркость 500 ANSI люмен при контрастности 100 000:1, поддерживает HDR10 и HLG и охватывает 95% цветового спектра Rec.709 благодаря технологии CinematicColor. За звук отвечает встроенная система 2.1 с двумя динамиками мощностью 4 Вт и сабвуфером на 10 Вт в отдельной акустической камере.

В качестве программной платформы используется Google TV на базе Android 11 с доступом к более чем 10 000 приложений, включая Netflix, Prime Video, YouTube и Disney+. Поддерживаются AirPlay, Google Cast, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Через приложение SmartRemote можно управлять яркостью, настройкой изображения и запуском приложений со смартфона.

GV32 оснащён HDMI 2.0b, USB-A и USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode. USB-C позволяет не только подключать устройства вроде Nintendo Switch, но и питать проектор от внешнего аккумулятора мощностью от 60 Вт (для максимальной яркости требуется свыше 90 Вт).





Проектор способен создать 100-дюймовое изображение с расстояния всего 2,5 м и увеличить картинку до 120 дюймов. Его размеры составляют 130×211,2×191,4 мм, вес — 1,6 кг.